Два года в ЕАЭС: Сооронбай Жээнбеков подвел итоги в Астане

16 августа 2017, 10:50 Комментарии

Страна достаточно долго готовилась к присоединению к интеграционному объединению, почти четыре года ожидая решения всех вопросов, связанных со вступлением в ЕАЭС.

Два года назад Кыргызстан официально стал полноправным членом Евразийского экономического союза, открыв таможенную границу с Казахстаном.

За время подготовки были приняты новые законы, внесены изменения в существующие, Кыргызстан добился серьезных преференций членства в Союзе, а главное, - получил доступ на многомиллионный рынок, и постепенно начал использовать полученные преимущества.

В руководстве страны неоднократно заявляли, что присоединение к ЕАЭС является важным и необходимым для экономики страны шагом, так как дает ей шанс взаимодействовать с огромным рынком и развиваться вслед за ним. При этом никто не обещал, что результаты от участия в объединении будут получены буквально сразу же, что и произошло: после довольно серьезно падения объемов торговли только в 2017 году стала наблюдаться положительная динамика. Но сегодня можно с уверенностью говорить, что наконец-то процесс наращивания объёмов торговли со странами ЕАЭС вошел в устойчивую стадию.

Подводя итоги двухлетнего участия Кыргызстана в ЕАЭС, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на прошедшем 14 августа в Астане заседании Евразийского межправительственного совета заявил, что, несмотря на негативное влияние внешних шоков и вопреки самым мрачным прогнозам, Кыргызстану удалось преодолеть риски экономического спада и адаптироваться к новым интеграционным условиям и правилам. "С начала этого года экономика нашей страны демонстрирует положительную динамику роста, который по итогам по итогам 1 полугодия составил 6,4%. Одним из благоприятных факторов, повлиявшим на улучшение этого показателя, стало восстановление экономического роста в странах ЕАЭС - наших основных торговых партнёрах, следствием чего стало улучшение показателей торговли со странами ЕАЭС", - подчеркнул премьер.

Он также заявил, что после наблюдаемого еще недавно спада в торговле с ЕАЭС в январе-июне текущего года объёмы взаимной торговли со странами объединения возросли почти на 12,2%, при этом объёмы экспорта увеличились на 29,6%, а импорта - на 7,3%.

В кабмине Кыргызстана неоднократно заявляли, что сегодняшние позитивные результаты в торговле в ЕАЭС стали возможны благодаря довольно сложной работе, проводимой правительством, по адаптации к новым интеграционным реалиям, использованию преимуществ участия в Союзе, имеющихся преференций, а также работе по поддержке предпринимателей через льготное кредитование по линии Российско-Кыргызского фонда развития. Уставный капитал фонда в размере 500 млн. долларов был сформирован российской стороной в целях поддержки нашей страны, чтобы упростить переходный период участия в ЕАЭС.

На сегодняшний день РКФР одобрено 732 проекта на сумму 233,609 млн. долларов. Приоритетными отраслями финансирования стали агропромышленный комплекс, швейная и текстильная промышленность, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая и металлургическая промышленность, транспортная инфраструктура, туризм и медицина.

Помимо этого, в 2014 году РФ предоставила КР 200 млн. долларов на оснащение пунктов пропуска и модернизацию границ, из данных средств на сегодняшний день освоенное почти 20 млн.

В июне текущего года, наконец, решился вопрос с Казахстаном об оказании Кыргызстану технической помощи в размере 100 млн. долларов, уже известно, что из этих средств - 41 млн. долларов - будет направлен на оснащения таможенных постов и ветеринарных, фитосанитарных, санитарных и других лабораторий.

В целом, за два года участия в ЕАЭС правительством проделана грандиозная работа, направленная на использование возможностей потенциала интеграции:

- проведено оснащение четырех пунктов пропуска "Манас", "Ош", "Торгугарт", "Иркештам";

- проведено оснащение семи ветеринарно-контрольных пропускных пунктов Торугарт, Иркештам, Достук, Кызыл-Бел, железнодорожного пункта пропуска "Кара Суу", международных аэропортов "Манас" и "Ош";

- 30 аккредитованных лабораторий и девять органов по сертификации внесены в Единый реестр ЕАЭС;

- начато строительство четырех ветеринарных лабораторий (гг. Каракол, Балыкчы, Баткен и Талас), еще в 12 ветеринарных лабораториях проводится капитальный ремонт. Кроме того, проводится работа по укрупнению существующих 28 ветеринарных лабораторий;

- завершен капитальный ремонт 4 фитосанитарных лабораторий в Оше, Бишкеке, Таласе и на Иссык-Куле, они полностью оснащены оборудованием.

- в реестр ЕЭК включено 28 кыргызстанских предприятия по поставке пищевой продукции;

- упростилась процедура перемещения грузов, исключена процедура досмотра и оформления грузов, импортируемых из стран-членов ЕАЭС. Срок уплаты НДС отсрочен до 20 и более дней.

- внедрена система прослеживаемости фитосанитарных сертификатов.

- с 12 августа вступили в силу 18 технических регламентов, которые касаются пищевой безопасности производимой продукции, что станет еще одним шагом по улучшению качества производимой продукции.

В этом году за счет бюджетных средств началось строительство восьми пунктов пропуска, проводится реконструкция и строительство пунктов пропуска на кыргызско-казахской границе: работы уже завершены на пунктах "Токмок-автодорожный" и "Кен-Булун – автодорожный", на стадии завершения два пункта - "Ак-Тилек-автодорожный" и "Чалдовар – автодорожный", скоро ожидается их открытие.

В ближайшем будущем правительство КР планирует завершить работу по созданию инфраструктуры, включающей в себя модернизацию и обновление пунктов пропуска на границе, создание сети органов сертификации и специализированных лабораторий, создание единой информационной базы данных для участников внешнеэкономической деятельности с целью содействия в продвижении их товаров и услуг.

Нельзя забывать и о такой важной вещи членства в ЕАЭС, как облегчение условий пребывания и трудоустройства кыргызских трудовых мигрантов на территории РФ и РК, благодаря чему с начала текущего года серьезно вырос объем денежных переводов в Кыргызстан. По данным Национального банка, только в мае трудовые мигранты перечислили в страну 236,4 млн. долларов, и это самый высокий показатель на сегодняшний день. Основанная часть переводов в страну была сделана из России - 233 млн. долларов.

Стремление Кыргызстана быть более активным участником ЕАЭС и усилия страны по развитию торговли со странами – партнерами были отмечены председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым на прошедшей в Астане встрече с С. Жээнбековым. Говоря о показателях товарооборота России и КР, Д. Медведев заявил, что "за последнее время сделано много полезного, свидетельством чему является и рост товарооборота, который довольно серьезным образом усилился - в значительной степени не за счет сырьевых товаров, а за счет наращивания поставок иной продукции, которая производится в Кыргызстане".

Между тем, несмотря на довольно оптимистичные результаты от участия в ЕАЭС, Кыргызстан все еще сталкивается с рядом проблем, которые препятствуют полноценной реализации потенциала страны, в частности по экспорту продукции на рынки других страны. Пока не удается решить вопрос о снятии ветеринарного контроля на кыргызско-казахской границе, есть проблемы с транзитом грузов, но в правительстве надеются, что активная работа со странами-партнерами, работа по улучшению инфраструктуры, совершенствованию лабораторий и модернизации пунктов пропуска в ближайшее время снимет и эти проблемы.

В этом году наша страна впервые председательствовала в ЕАЭС, что, разумеется, позволило ей заявить о необходимости скорейшего решения существующих в объединении проблем и снятия барьеров, мешающих торговле. Еще раз об этом напомнил премьер-министр С. Жээнбеков на заседании в Астане. Он заявил, что в Кыргызстане выделяют несколько приоритетных направлений в развитии ЕАЭС, и одно из них заключается в дальнейшем увеличении объёмов взаимной торговли и наращивание совместного экспорта стран ЕАЭС в третьи страны как сельскохозяйственной, так и промышленной продукции.

Премьер указал, что успешная международная деятельность Союза должна быть сопряжена с параллельным устранением барьеров и ограничений внутри ЕАЭС, что даст бизнесу стимул для наращивания экспорта и углубления существующих, а также создания новых производственных цепочек. Премьер убежден, что снятию барьеров в ЕАЭС будет способствовать внедряемая система прослеживаемости перемещения товаров, которая как раз и позволит бороться с существующими барьерами и будет способствовать свободной торговле на евразийском пространстве.

"Кыргызская Республика приветствует создание транспарентных условий для осуществления внутренней торговли и транзита из/в третьи страны. В этой связи, призываем стороны приложить усилия по выработке взаимно приемлемого решения по сложившейся ситуации с транзитом товаров по территории ЕАЭС, а также созданию системы прослеживаемости товаров", - подчеркнул С. Жээнбеков.

Глава правительства также остановился на предложенном Кыргызстаном еще в начале текущего года дальнейшем развитии цифровой повестки ЕАЭС с учётом преобразований и цифровой трансформации мировой экономики, а также заявил о поддержке поэтапного движения к единому рынку электроэнергии в рамках ЕАЭС. Нет сомнений, что для Кыргызстана, который обладает огромным неосвоенным гидроэнергетическим потенциалом, создание такого рынка и открытие в России и Казахстане торговых площадок торговли электроэнергией позволят экспортировать излишки электроэнергии, или закупать необходимые объемы, в случае дефицита энергии. Не обошел вниманием глава правительства и важную социальную тему - тему формирование единого рынка трудовых ресурсов в ЕАЭС и затрагивающую интересы наших трудовых мигрантов тему скорейшей доработки Договор о пенсионном обеспечении, создающего равноправную среду для трудящихся стран объединения. С. Жээнбеков призвал своих коллег как можно завершить скорее работу над Договором о пенсионном обеспечении, чтобы уже в следующем году он вступил в силу.

В целом, в Кыргызстане уверены, что на сегодняшний день в ЕАЭС созданы хорошие условия для развития сотрудничества, и надеются, что со временем работа Союза будет только совершенствоваться. В республике подтверждают готовность и дальше двигаться в реализации основных принципов ЕАЭС: углубление общих рынков, укрепление свободы движения товаров, услуг, трудовых ресурсов и капитала.