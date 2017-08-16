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Премьер-министр КР: Увеличение объёмов взаимной торговли и наращивание совместного экспорта – приоритет ЕАЭС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443011-ru.html

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16 августа 2017, 10:53       Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17 /КАБАР/. Одним из приоритетов ЕАЭС должно стать дальнейшее увеличение объёмов взаимной торговли и наращивание совместного экспорта стран Евразийского союза в третьи страны как сельскохозяйственной, так и промышленной продукции. Такое мнение высказал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков на заседании Евразийского межправительственного совета ЕАЭС, который недавно состоялся в Астане.
"Говоря "совместно", мы подразумеваем общие усилия по заключению продуманных, взвешенных и эффективных договоров о зоне свободной торговле и углублённых преференциальных соглашений с крупными экономиками мира, такими как Китай, Индия, Иран. Потенциальный рынок названных стран огромен, и наша страна может занять свою нишу", подчеркнул С.Жээнбеков. По его словам, международная деятельность Союза должна быть сопряжена с параллельным устранением барьеров и ограничений внутри ЕАЭС.
"Как результат бизнес получит стимул для наращивания экспорта и углубления существующих, а также создания новых производственных цепочек. В этом случае основная сумма добавленной стоимости будет наращиваться на территории ЕАЭС, создавая рабочие места и внося позитивный вклад в экономику", - отметил премьер-министр Кыргызстана.

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