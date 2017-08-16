В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

16 августа 2017, 11:17 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17. /Кабар/. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сегодня, 16 августа, с рабочим визитом прибыл в Кыргызстан.

В Международном аэропорту "Манас" города Бишкек главу узбекского правительства встретил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Сегодня в Бишкеке с участием премьер-министров двух стран пройдут заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном и Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами. В рамках заседаний состоится встреча глав правительств Кыргызстана и Узбекистана в узком составе.