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Новости Кыргызстана

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В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443010-ru.html

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16 августа 2017, 11:17       Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17. /Кабар/. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сегодня, 16 августа, с рабочим визитом прибыл в Кыргызстан.
В Международном аэропорту "Манас" города Бишкек главу узбекского правительства встретил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Сегодня в Бишкеке с участием премьер-министров двух стран пройдут заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном и Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами. В рамках заседаний состоится встреча глав правительств Кыргызстана и Узбекистана в узком составе.

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