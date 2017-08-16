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Япония предоставила Кыргызстану безвозмездный грант на сумму 2 млн долларов для обучения государственных и муниципальных служащих

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443009-ru.html

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16 августа 2017, 11:20       Комментарии

Правительство Японии приняло решение предоставить безвозмездную помощь в рамках "Программы стипендий для развития человеческих ресурсов" (JDS) на 2017 год в размере 227 млн японских иен (приблизительно 2,1 млн долларов США). Об этом сообщила пресс-служба посольства Японии.
В Бишкеке 15 августа состоялась церемония подписания обменных нот между послом Японии Ёсихиро Ямамура и министром финансов Адылбеком Касымалиевым, а также между постоянным представителем Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Кыргызстане Кадзухико Кикучи и министром финансов было подписано грантовое соглашение, определяющее дальнейшую процедуру по реализации данного проекта.
Как сообщает пресс-служба, в этом финансовом году 15 стипендиатов программы JDS правительства Японии из числа государственных и муниципальных служащих Кыргызстана поедут в Японию на обучение для получения степени магистра в ведущих японских университетах по различным специальностям.
Целью Программы JDS является оказание поддержки правительства Кыргызстана в области подготовки кадров и развитие двусторонних отношений между Японией и Кыргызстаном.
Программа предназначена для молодых государственных и муниципальных служащих, способных занять ведущие позиции в системе государственного управления после прохождения обучения в Японии и внести вклад в развитие Кыргызстана в различных сферах.
Правительство Японии реализует программу JDS в рамках безвозмездной помощи в Кыргызстане c 2006 года. На сегодняшний день из Кыргызстана в Японию на обучение по программе JDS был направлен 161 стипендиат, из них 130 стипендиатов уже вернулись в Кыргызстан, успешно защитив свои диссертации и получив степень магистра.

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