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Apple и Facebook требуют от властей США прекратить слежку за смартфонами

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364878_ap...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443008-ru.html

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Минобразования: Заявление чиновника из Турции о школах "Сапат" – давление на власть и общественность Кыргызстана

16 августа 2017, 10:49       Комментарии

Крупные американские IT-компании обратились в Верховный суд США с просьбой рассмотреть правила доступа правоохранительных органов к данным о местонахождении сотовых телефонов без судебного ордера.
Как сообщает Росбалт со ссылкой на The Verge, документ подписали в том числе Google, Facebook, Apple, Airbnb, Dropbox, Cisco Systems - всего 14 компаний.
Компании уверены, что Верховный суд должен рассмотреть некоторые положения четвертой поправки к Конституции США, которая ограждает граждан от необоснованных обысков и задержаний.

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