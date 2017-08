В США поступил в продажу сборник твитов Трампа

16 августа 2017, 10:54 Комментарии

Сборник твитов президента США Дональда Трампа с иллюстрациями карикатуриста Шеннона Уиллера поступил во вторник в продажу в США, пишет ТАСС.

В аннотации к сборнику под названием Sh*t My President Says: The Illustrated Tweets of Donald J. Trump отмечается, что у 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта было радио.

"У [35-го президента США] Джона Кеннеди было телевидение, у Трампа есть Twitter. Карикатурист, лауреат премии Эйзнера Шеннон Уиллер разбирает [по частям] президента, изъясняющегося записями в 140 знаков", – говорится в сообщении.

Автор сборника считает, что твиты Трампа позволяют раскрыть и понять особенности характера 45-го президента страны, которого многие считают непредсказуемым.

"Я прочел более 30 тысяч твитов Трампа. Дурные сны начали мне сниться уже на десятитысячной записи. Не стану вдаваться в подробности, но я совсем потерял вкус к пудингу и перестал смотреть британские драматические сериалы из жизни врачей", – сказал Уиллер.