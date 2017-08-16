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В США поступил в продажу сборник твитов Трампа

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-ssha...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443005-ru.html

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16 августа 2017, 10:54       Комментарии

Сборник твитов президента США Дональда Трампа с иллюстрациями карикатуриста Шеннона Уиллера поступил во вторник в продажу в США, пишет ТАСС.
В аннотации к сборнику под названием Sh*t My President Says: The Illustrated Tweets of Donald J. Trump отмечается, что у 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта было радио.
"У [35-го президента США] Джона Кеннеди было телевидение, у Трампа есть Twitter. Карикатурист, лауреат премии Эйзнера Шеннон Уиллер разбирает [по частям] президента, изъясняющегося записями в 140 знаков", – говорится в сообщении.
Автор сборника считает, что твиты Трампа позволяют раскрыть и понять особенности характера 45-го президента страны, которого многие считают непредсказуемым.
"Я прочел более 30 тысяч твитов Трампа. Дурные сны начали мне сниться уже на десятитысячной записи. Не стану вдаваться в подробности, но я совсем потерял вкус к пудингу и перестал смотреть британские драматические сериалы из жизни врачей", – сказал Уиллер.

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