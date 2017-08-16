Кыргызстан подтвердил свое участие в ярмарке "Туризм на Шелковом пути" в Ташкенте

16 августа 2017, 10:47 Комментарии

Ташкент, 16 августа /Толонбай Курбанов – Кабар/. Туристические компании из Кыргызстана подтвердили свое участие в Ташкентской международной туристической ярмарке (ТМТЯ) "Туризм на Шелковом пути". Ярмарку планируется провести в столице Узбекистана с 3 по 5 октября 2017 года. Об этом сообщили корреспонденту агентства "Кабар" в пресс-службе Госкомтуризма Узбекистана.

На сегодняшний день свое участие в выставке подтвердили также представители Доминиканской Республики, Египта, Сингапура и Малайзии, уточнили в пресс-службе.

В программе ярмарки фестиваль национальных блюд "Вкус шелкового пути", и его главной темой станет гастрономическое путешествие по Великому Шелковому пути.

В рамках ТМТЯ 2017 будет проведена международная конференция под эгидой ЮНВТО на тему "Шёлковый путь в исторической проекции развития международного туризма".

Конференция пройдет 6 октября в Хиве.