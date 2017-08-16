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В Бишкеке отметили 70-летие независимости Индии

 

Фотографии: kabar.kg

          

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443002-ru.html

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16 августа 2017, 10:45       Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17. /Роман Гайнанов - Кабар/. В Бишкеке состоялся торжественный прием по случаю 70-летия независимости Республики Индия.
На торжественном мероприятии участвовали глава МИД КР Эрлан Абдылдаев, посол Индии Лакшманан Савитри, главы и представители посольств и международных организаций, аккредитованных в Кыргызстане, а также политические и общественные деятели.
В своем выступлении глава МИД Кыргызстана отметил важность развития двухсторонних отношений. По его словам, на сегодня кыргызско-индийские отношения вышли на новый уровень развития, отвечая долгосрочным интересам народов двух стран.
"Для нас Индия всегда была дружественной республикой, в Кыргызстане работает немало совместных проектов, в медицине хочется отметить активное участие республики Индия, также с каждым днем крепнут наши экономические и политические связи", - сказал Абдылдаев.
Глава МИД поблагодарил посла, руководство Индии за оказываемую Кыргызстану политическую, моральную и экономическую поддержку.

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