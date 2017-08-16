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Буффон, Месси и Роналду – претенденты на звание футболиста года по версии УЕФА

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/buffon-me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443001-ru.html

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16 августа 2017, 10:31       Комментарии

Бишкек, 16,08,17 /Кабар/. УЕФА объявила трех претендентов на звание лучшего футболиста Европы в сезоне 2016/17. Джанлуиджи Буффон (Италия, клуб "Ювентус"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") и Криштиану Роналду (Португалия, "Реал") составили финальную тройку претендентов на награду.
Награда будет вручена 24 августа в Монако в ходе церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2017/18, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Шорт-лист был определен по итогам голосования жюри, состоявшего из 80 тренеров клубов, которые играли в сезоне 2016/17 на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, а также 55 спортивных журналистов, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM) и представлявших все национальные ассоциации УЕФА.
На награду Лучшему футболисту Европы претендуют игроки, которые провели минувший сезон в европейском клубе. Учитываются матчи за клуб и сборную на внутренней и международной аренах, тогда как национальность футболистов значения не имеет.
В финальную тройку кандидатов попали футболисты, набравшие наибольшее количество голосов тренеров и журналистов. Тренеры не могли голосовать за игрока из своей команды.
Другие футболисты в топ-10:
4: Лука Модрич (Хорватия, "Реал")
5: Тони Кроос (Германия, "Реал")
6: Пауло Дибала (Аргентина, "Ювентус")
7: Серхио Рамос (Испания, "Реал")
8: Килиан Мбаппе (Франция, "Монако")
9: Роберт Левандовски (Польша, "Бавария")
10: Златан Ибрагимович (Швеция, "Манчестер Юнайтед")
Месси и Роналду дважды удостаивались награды в прошлом. Аргентинцу она вручалась по итогам сезонов 2010/11 и 2014/15, а португалец награждался после сезонов 2013/14 и 2015/16. Помимо них лауреатами становились Андрес Иниеста (сборная Испании, "Барселона") за сезон 2011/12 и Франк Рибери (сборная Франции, "Бавария") за сезон 2012/13.
Награда Лучшему футболисту Европы дополняет четыре новые ежегодные награды УЕФА по позициям по итогам Лиги чемпионов УЕФА. Их получат лучший вратарь, защитник, полузащитник и нападающий престижнейшего еврокубка в сезоне 2016/17. Эти награды также будут вручены в ходе жеребьевки 24 августа.
День спустя в рамках жеребьевки группового этапа Лиги Европы-2017/18 будет вручена награда Лучшему игроку Лиги Европы-2016/17. Все три кандидата - Златан Ибрагимович, Генрих Мхитарян и Поль Погба - представляют "Манчестер Юнайтед", завоевавший трофей в мае.

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