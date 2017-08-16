Горнодобывающая компания задолжала государству почти 40 млн сомов

16 августа 2017, 10:37 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17 /Нуркыз Сабырова - Кабар/. Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР был выявлен факт уклонения от уплаты налогов в размере 39 млн 694 тыс 468, 37 сомов.

По данным пресс-службы ведомства, в ГСБЭП поступила информация по факту уклонения от уплаты налогов со стороны горнодобывающей компании ОсОО "ВГК", после чего сотрудниками службы были проведены оперативно-розыскные мероприятия по отношению к данной компании.

В ходе проведения налоговой проверки Управлением государственной налоговой службы по Чаткальскому району Жалал- Абадской области был составлен акт по вышеуказанным фактам, и компании ОсОО "ВГК" было доначислено налогов на сумму 39 млн 694 тыс 468,37 сомов.

Сообщается, что результате проведённых мероприятий руководством компании причинённый государству ущерб был возмещён в полном объёме.