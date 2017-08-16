Доллар США: 68.7350 (-0.1934) 
Евро: 80.8117 (-0.5445) 
Золото: 40.98 $/гр (-0.21) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

10 мыслей о масках и специфичности организатора концертов Михаила Пахомова10 мыслей о масках и специфичности организатора концертов Михаила ПахомоваСпортсмены из Кыргызстана выступят на Всемирной Универсиаде в ТайбэйСпортсмены из Кыргызстана выступят на Всемирной Универсиаде в Тайбэй

Горнодобывающая компания задолжала государству почти 40 млн сомов

Источник:
http://kabar.kg/news/gornodoby...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443000-ru.html

Похожие новости

Япония предоставила Кыргызстану безвозмездный грант на сумму 2 млн долларов для обучения государственных и муниципальных служащих

Туркомпании из Кыргызстана примут участие в ярмарке "Туризм на Шелковом пути" в Ташкенте

Страховая компания не будет повышать размер страховых взносов

Атамбаев отметил важность взаимодействия государства и религии

Атамбаеву рассказали о подготовке к конференции "Ислам в современном светском государстве"

16 августа 2017, 10:37       Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17 /Нуркыз Сабырова - Кабар/. Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР был выявлен факт уклонения от уплаты налогов в размере 39 млн 694 тыс 468, 37 сомов.
По данным пресс-службы ведомства, в ГСБЭП поступила информация по факту уклонения от уплаты налогов со стороны горнодобывающей компании ОсОО "ВГК", после чего сотрудниками службы были проведены оперативно-розыскные мероприятия по отношению к данной компании.
В ходе проведения налоговой проверки Управлением государственной налоговой службы по Чаткальскому району Жалал- Абадской области был составлен акт по вышеуказанным фактам, и компании ОсОО "ВГК" было доначислено налогов на сумму 39 млн 694 тыс 468,37 сомов.
Сообщается, что результате проведённых мероприятий руководством компании причинённый государству ущерб был возмещён в полном объёме.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум