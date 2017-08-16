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Роуминг на территории стран ЕАЭС могут отменить до 2019 года

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364872_ro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442999-ru.html

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16 августа 2017, 9:42       Комментарии

В 2018–2019 годах в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть отменен роуминг. Об этом сообщают "Известия".
"Мы полагаем, что есть возможность в течение 2018–2019 года в рамках ЕврАзЭС эту проблему решить", - сказал чиновник.
В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить роуминг между РФ и Беларусью, а глава республики Александр Лукашенко одобрил эту инициативу.
В России, согласно распоряжению ФАС, компании-операторы должны были избавиться от внутрисетевого роуминга до 13–14 августа.

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