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Футболистки Кыргызстана всухую выиграли сборную Казахстана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364868_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442996-ru.html

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16 августа 2017, 10:09       Комментарии

Вчера, 15 августа, в Футбольном центре в Бишкеке стартовал международный турнир "Кубок трех наций" по футболу среди женских команд.
Отметим, в состязаниях участвуют сборные Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Матч открытия прошел между хозяйками турнира и гостями из Казахстана.
Несмотря на несколько опасных моментов, команды ушли на перерыв с нулевой ничьей. Однако с начала второго тайма Малика Кадырова овладела мячом и подошла близко к штрафной площади, упала там, но, несмотря на это, успела направить мяч в ворота, который все-таки дошел до назначения, и вышедший вперед вратарь его догнать не сумел - 1:0.
После пропущенного гола гости активизировались и организовали серию атак, однако голкипер Юрия Ломакова каждый раз уверенно защищала ворота.
В середине тайма сборная Кыргызстана заработала штрафной удар ближе к угловому, и первой подошла к мячу Рамина Цой. Затем она уступила Алине Чокоевой, которая после свистка направила мяч Цой, которая расположилась близ штрафной площади. Получив мяч, она ударила по нему в сторону ворот в верхний угол, вратарь казахстанцев успела впрыгнуть и коснуться, однако отбить не сумела - 2:0.
На 74-й минуте матча снова отличилась Рамина Цой, которая издалека пробила по воротам и довела счет до разгромного. Таким образом, матч завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Кыргызстана.
Отметим, в рамках турнира пройдет шесть матчей, где команды между собой сыграют по два раза. Сегодня встречаются Узбекистан и Казахстан.

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