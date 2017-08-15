Футболистки Кыргызстана всухую выиграли сборную Казахстана

16 августа 2017, 10:09 Комментарии

Вчера, 15 августа, в Футбольном центре в Бишкеке стартовал международный турнир "Кубок трех наций" по футболу среди женских команд.

Отметим, в состязаниях участвуют сборные Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Матч открытия прошел между хозяйками турнира и гостями из Казахстана.

Несмотря на несколько опасных моментов, команды ушли на перерыв с нулевой ничьей. Однако с начала второго тайма Малика Кадырова овладела мячом и подошла близко к штрафной площади, упала там, но, несмотря на это, успела направить мяч в ворота, который все-таки дошел до назначения, и вышедший вперед вратарь его догнать не сумел - 1:0.

После пропущенного гола гости активизировались и организовали серию атак, однако голкипер Юрия Ломакова каждый раз уверенно защищала ворота.

В середине тайма сборная Кыргызстана заработала штрафной удар ближе к угловому, и первой подошла к мячу Рамина Цой. Затем она уступила Алине Чокоевой, которая после свистка направила мяч Цой, которая расположилась близ штрафной площади. Получив мяч, она ударила по нему в сторону ворот в верхний угол, вратарь казахстанцев успела впрыгнуть и коснуться, однако отбить не сумела - 2:0.

На 74-й минуте матча снова отличилась Рамина Цой, которая издалека пробила по воротам и довела счет до разгромного. Таким образом, матч завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Кыргызстана.

Отметим, в рамках турнира пройдет шесть матчей, где команды между собой сыграют по два раза. Сегодня встречаются Узбекистан и Казахстан.