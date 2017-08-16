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В реку Суусамыр упал бензовоз. 20 тонн ГСМ вылилось в русло

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364876_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442995-ru.html

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16 августа 2017, 10:21       Комментарии

Накануне в Жайылском районе Чуйской области произошло ЧП. Грузовик, перевозивший мазут, упал в реку Суусамыр. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По данным ведомства, инцидент произошел на 200-м километре автодороги Бишкек - Ош. По предварительным данным, в результате ДТП ГСМ объемом 20 тонн растекся по окружающей территории.
На месте для очистки привлечены спасатели МЧС и сотрудники Госэкотехинспекции. В Министерстве чрезвычайных ситуаций отметили, что местное население оповещено о случившемся.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что в результате аварии пострадал водитель грузовика.

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