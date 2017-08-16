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На Тайване после масштабного блэкаута подал в отставку министр экономики

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364875_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442994-ru.html

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В Кыргызстан с рабочим визитом приедет премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

16 августа 2017, 10:35       Комментарии

На Тайване после масштабного блэкаута подал в отставку министр экономики, передает NewsRu.com со ссылкой на Reuters. Накануне внезапное отключение электроэнергии затронуло около семи миллионов домохозяйств. Остров остался без кондиционеров при 32-градусной жаре, остановился транспорт и работа мелкого бизнеса. Крупнейшие местные производители электроники сообщают об "ограниченном" воздействии.
ЧП произошло во вторник вечером по местному времени. Затронуты оказались около 7 млн домохозяйств. Всего на Тайване живет около 24 млн человек. Без света остались фабрики, офисы. Покидавшие их вечером застряли в остановившихся лифтах, а жителям высоток пришлось подниматься домой пешком.
Один из главных производителей полупроводников на Тайване - корпорация TSMC - объявил, что отключение не повлияло на работу ее заводов.
В среду электроснабжение было восстановлено на всей территории острова.
Государственный поставщик газа CPC Corp сообщил, что отключение было вызвано ошибкой оператора, что привело к сбою в работе одной из электростанций другой госкомпании - Taiwan Power. Из-за двухминутного перебоя в подаче газа там прекратили работу сразу шесть генераторов.
Власти обещают провести расследование по поводу того, как единственная ошибка одного служащего привела к столь масштабным последствиям.
Тайваньский министр по экономическим вопросам Чих Кун Ли подал в отставку, и она была принята. В канцелярии премьера энергообеспечение назвали вопросом национальной безопасности.

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