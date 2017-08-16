Возле МВД столкнулись две машины — видео очевидца

16 августа 2017, 10:13 Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. Возле здания Министерства внутренних дел в Бишкеке произошло ДТП, сообщил очевидец корреспонденту Sputnik Кыргызстан. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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По его словам, авария случилась на пересечении улиц Тыныстанова и Жумабека.

На записи видно, что Honda Stream после столкновения влетела в арык, поблизости стоит покореженная от удара Mazda 6.

© видео очевидца Р. Миничева, отправленное по Whats App-каналуВозле здания Министерства внутренних дел в Бишкеке произошло ДТП В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека информацию о ДТП проверяют.

На Станции скорой помощи сообщили, что по данному адресу с утра вызовов не поступало.

Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>

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