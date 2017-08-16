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Возле МВД столкнулись две машины — видео очевидца

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442993-ru.html

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16 августа 2017, 10:13       Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. Возле здания Министерства внутренних дел в Бишкеке произошло ДТП, сообщил очевидец корреспонденту Sputnik Кыргызстан. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код© видео очевидца Р. Миничева, отправленное по Whats App-каналуВозле МВД столкнулись две машины — видео очевидца
По его словам, авария случилась на пересечении улиц Тыныстанова и Жумабека.
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