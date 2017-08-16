Контрабанда газовых баллонов из Таджикистана задержана в Баткене

16 августа 2017, 10:13 Комментарии

Сотрудниками Оперативной таможни "Юг" предотвращен незаконный ввоз газовых баллонов на территорию ЕАЭС, сообщает пресс-служба ГТС.

По данным ведомства, таможенники на автодороге Баткен – Ош проверили "Мерседес-Бенц Спринтер", под управлением гражданина Кыргызстана У.Х.

"При осмотре грузового отсека обнаружено 150 новых газовых баллонов в комплекте с горелками, без документов оформленных в таможенном отношении. Баллоны ввезены на территорию ЕАЭС помимо таможенного контроля из Таджикистана. Машина с товаром помещена на ответственное хранение до решения вопроса по существу. Общая стоимость товара составила 165 тыс. сомов. Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области", – говорится в сообщении.