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Контрабанда газовых баллонов из Таджикистана задержана в Баткене

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kontra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442992-ru.html

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В Баткене таможенники пресекли контрабанду сигарет

16 августа 2017, 10:13       Комментарии

Сотрудниками Оперативной таможни "Юг" предотвращен незаконный ввоз газовых баллонов на территорию ЕАЭС, сообщает пресс-служба ГТС.
По данным ведомства, таможенники на автодороге Баткен – Ош проверили "Мерседес-Бенц Спринтер", под управлением гражданина Кыргызстана У.Х.
"При осмотре грузового отсека обнаружено 150 новых газовых баллонов в комплекте с горелками, без документов оформленных в таможенном отношении. Баллоны ввезены на территорию ЕАЭС помимо таможенного контроля из Таджикистана. Машина с товаром помещена на ответственное хранение до решения вопроса по существу. Общая стоимость товара составила 165 тыс. сомов. Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области", – говорится в сообщении.

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