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В Кыргызстане выпущены памятные почтовые марки, посвященные сохранению снежного барсаВ Кыргызстане выпущены памятные почтовые марки, посвященные сохранению снежного барсаВ Кыргызстане вступили в силу 18 техрегламентов ЕАЭСВ Кыргызстане вступили в силу 18 техрегламентов ЕАЭС

В Бишкеке прошло гашение памятных марок снежного барса

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442991-ru.html

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16 августа 2017, 9:55       Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17. /Кабар/. Сегодня было проведено торжественное гашение памятных марок снежного барса в преддверие знакового события - Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем 2017.
Серия памятных марок, выпущенная Государственным предприятием "Кыргызмаркасы", при финансовой поддержке Программы развития ООН в КР изображает снежного барса, одного из самых знаковых животных Кыргызстана, который находится на грани исчезновения. Марки были выпущены в честь Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем, организованной правительством Кыргызстана. На мероприятии 24-25 августа примут участие представители всех 12 стран ареала обитания этого животного.
Стратегическими партнерами Международного форма по сохранению снежного барса и его экосистем 2017 являются: Глобальный экологический фонд, Программа развития ООН, Агентство США по международному развитию, Всемирный фонд дикой природы, Союз охраны природы и биоразнообразия, Совет Глобальной тигровой инициативы, Траст Snow Leopard.
Генеральный спонсор мероприятия – ЦУМ Айчурек; официальные спонсоры – РСК Банк и Кантский цементный завод; официальные партнеры – АЮ Холдинг и Айыл Банк; партнеры – Клаб Отель Достук, Берен Голд и Тур Азия.

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