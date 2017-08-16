В Бишкеке прошло гашение памятных марок снежного барса

16 августа 2017, 9:55 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17. /Кабар/. Сегодня было проведено торжественное гашение памятных марок снежного барса в преддверие знакового события - Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем 2017.

Серия памятных марок, выпущенная Государственным предприятием "Кыргызмаркасы", при финансовой поддержке Программы развития ООН в КР изображает снежного барса, одного из самых знаковых животных Кыргызстана, который находится на грани исчезновения. Марки были выпущены в честь Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем, организованной правительством Кыргызстана. На мероприятии 24-25 августа примут участие представители всех 12 стран ареала обитания этого животного.

Стратегическими партнерами Международного форма по сохранению снежного барса и его экосистем 2017 являются: Глобальный экологический фонд, Программа развития ООН, Агентство США по международному развитию, Всемирный фонд дикой природы, Союз охраны природы и биоразнообразия, Совет Глобальной тигровой инициативы, Траст Snow Leopard.

Генеральный спонсор мероприятия – ЦУМ Айчурек; официальные спонсоры – РСК Банк и Кантский цементный завод; официальные партнеры – АЮ Холдинг и Айыл Банк; партнеры – Клаб Отель Достук, Берен Голд и Тур Азия.