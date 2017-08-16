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В Баткене таможенники пресекли контрабанду газовых баллонов

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-batkene...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442990-ru.html

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В Баткене таможенники пресекли контрабанду сигарет

Таможенники задержали контрабанду сигарет на 600 тысяч сомов

16 августа 2017, 9:57       Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17 /Кабар/. В Баткене таможенники пресекли контрабанду газовых баллонов, сообщили в пресс-службе ГТС.
По их информации, сотрудники оперативной таможни "Юг" в районе села "Жаны-Жер" Баткенской области, на автодороге Баткен-Ош проверили машину "Мерседес-Бенц Спринтер" с кыргызскими госномерами, под управлением гражданина КР.
При осмотре грузового отсека автомобиля были обнаружены новые газовые баллоны в комплекте с горелками в количестве 150 единиц без каких-либо документов, оформленных в таможенном отношении, ввезенные на территорию ЕАЭС помимо таможенного контроля из Республики Таджикистан.
Данная автомашина с товаром помещена на ответственное хранение до решения вопроса по существу. Общая стоимость товара составила 165 000 сом.
Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области.

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