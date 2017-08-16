16 августа 2017, 9:57 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17 /Кабар/. В Баткене таможенники пресекли контрабанду газовых баллонов, сообщили в пресс-службе ГТС.

По их информации, сотрудники оперативной таможни "Юг" в районе села "Жаны-Жер" Баткенской области, на автодороге Баткен-Ош проверили машину "Мерседес-Бенц Спринтер" с кыргызскими госномерами, под управлением гражданина КР.

При осмотре грузового отсека автомобиля были обнаружены новые газовые баллоны в комплекте с горелками в количестве 150 единиц без каких-либо документов, оформленных в таможенном отношении, ввезенные на территорию ЕАЭС помимо таможенного контроля из Республики Таджикистан.

Данная автомашина с товаром помещена на ответственное хранение до решения вопроса по существу. Общая стоимость товара составила 165 000 сом.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области.