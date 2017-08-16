На трассе Бишкек – Ош перевернулся бензовоз, ГСМ попали в реку Суусамыр

16 августа 2017, 9:57 Комментарии

Бишкек, 16,08,17 /Кабар/. На автотрассе Бишкек – Ош перевернулся бензовоз с мазутом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

ДТП произошло 15 августа днем на 200 километре автотрассы в Жайылском районе. Мазут разлился, часть попала в реку Суусамыр.

На месте проводится работа по ликвидации последствий происшествия. Местные власти также заняты оповещением людей, которые проживают ниже по течению.

В машине находились два человека, один из которых пострадал и госпитализирован в больницу города Кара-Балты.

Бензовоз переворачивается на этом участке автодороги не в первый раз.