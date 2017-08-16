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На трассе Бишкек – Ош перевернулся бензовоз, ГСМ попали в реку Суусамыр

Источник:
http://kabar.kg/news/na-trasse...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442989-ru.html

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16 августа 2017, 9:57       Комментарии

Бишкек, 16,08,17 /Кабар/. На автотрассе Бишкек – Ош перевернулся бензовоз с мазутом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
ДТП произошло 15 августа днем на 200 километре автотрассы в Жайылском районе. Мазут разлился, часть попала в реку Суусамыр.
На месте проводится работа по ликвидации последствий происшествия. Местные власти также заняты оповещением людей, которые проживают ниже по течению.
В машине находились два человека, один из которых пострадал и госпитализирован в больницу города Кара-Балты.
Бензовоз переворачивается на этом участке автодороги не в первый раз.

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