16 августа 2017, 10:01 Комментарии

Бишкек, 16,08,17 /Кабар/. Уже месяц идут поиски девочки, унесенной течением реки в Сокулуке.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 19 июля в селе Тош-Булак Сокулукского района Чуйской области течением реки Сокулук унесло девочку 10 лет.

Для поисков тела девочки были привлечены спасатели местной службы МЧС, и они сегодня продолжат работу вдоль течения реки.

Проводимые поисковые работы еще не дали никаких результатов.

Также ведутся поиски тела 30-летнего мужчины, который 7 августа вечером пришел на БЧК для ловли рыбы и утонул в канале близ села Ново-Покровка.

По официальным данным, с начала года в Кыргызстане утонули более 70 человек, из них 18 - дети.