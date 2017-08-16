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Уже месяц идут поиски девочки, унесенной течением реки в Сокулуке

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/uzhe-mesi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442988-ru.html

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16 августа 2017, 10:01       Комментарии

Бишкек, 16,08,17 /Кабар/. Уже месяц идут поиски девочки, унесенной течением реки в Сокулуке.
Как сообщает пресс-служба МЧС, 19 июля в селе Тош-Булак Сокулукского района Чуйской области течением реки Сокулук унесло девочку 10 лет.
Для поисков тела девочки были привлечены спасатели местной службы МЧС, и они сегодня продолжат работу вдоль течения реки.
Проводимые поисковые работы еще не дали никаких результатов.
Также ведутся поиски тела 30-летнего мужчины, который 7 августа вечером пришел на БЧК для ловли рыбы и утонул в канале близ села Ново-Покровка.
По официальным данным, с начала года в Кыргызстане утонули более 70 человек, из них 18 - дети.

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