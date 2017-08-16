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Туркомпании из Кыргызстана примут участие в ярмарке "Туризм на Шелковом пути" в Ташкенте

Источник:
http://kabar.kg/news/turkompan...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442987-ru.html

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16 августа 2017, 10:17       Комментарии

ТАШКЕНТ, 16.08.17. /Толонбай Курбанов – Кабар/. Туристические компании из Кыргызстана подтвердили свое участие в Ташкентской международной туристической ярмарке (ТМТЯ) "Туризм на Шелковом пути", которая состоится в столице Узбекистана с 3 по 5 октября 2017 года. Об этом сегодня сообщили корреспонденту ИА "Кабар" в пресс-службе Госкомтуризма Узбекистана.
На сегодняшний день свое участие в выставке подтвердили также представители Доминиканской Республики, Египта, Сингапура и Малайзии, уточнили в пресс-службе.
В программе ярмарки фестиваль национальных блюд "Вкус шелкового пути", и его главной темой станет гастрономическое путешествие по Великому Шелковому пути.
В рамках ТМТЯ 2017 будет проведена международная конференция под эгидой ЮНВТО на тему "Шёлковый путь в исторической проекции развития международного туризма".
Конференция пройдет 6 октября в Хиве.

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