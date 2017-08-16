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В Кыргызстане выпущены памятные почтовые марки, посвященные сохранению снежного барса

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442986-ru.html

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16 августа 2017, 9:57       Комментарии

Торжественное гашение памятных марок снежного барса в преддверии международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем 2017 прошло 15 августа в Бишкеке. Об этом сообщили в секретариате по сохранению снежного барса.
Серия памятных марок, выпущенная госпредприятием "Кыргызмаркасы" изображает снежного барса, одного из самых знаковых животных Кыргызстана, который находится на грани исчезновения.
Марки были выпущены в честь международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем, организованного правительством. В мероприятии 24-25 августа примут участие представители всех 12 стран ареала обитания этого животного.
Стратегическими партнерами международного форма по сохранению снежного барса и его экосистем 2017 являются: Глобальный экологический фонд, Программа развития ООН, Агентство США по международному развитию, Всемирный фонд дикой природы, Союз охраны природы и биоразнообразия, Совет Глобальной тигровой инициативы, Траст Snow Leopard.
Справка:
Гашение почтовых марок - способ аннулирования знаков почтовой оплаты. Пользуется популярностью у филателистов. На гашеных марках стоит штемпель гашения с указанием почты отправителя и датой гашения. Для отсылки писем они негодны, их используют только для коллекций.

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