Доллар США: 68.7350 (-0.1934) 
Евро: 80.8117 (-0.5445) 
Золото: 40.98 $/гр (-0.21) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Москве ищут скинхедов, зарезавших кыргызстанца и армянинаВ Москве ищут скинхедов, зарезавших кыргызстанца и армянина

Болджурова возмутилась заявлением турецкого чиновника относительно школ КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364874_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442985-ru.html

Похожие новости

Минобразования Кыргызстана ответило на заявления замминистра Турции

Заявление чиновника Турции о "Себате" в КР рассматривают как давление

Минобразования: Заявление чиновника из Турции о школах "Сапат" – давление на власть и общественность Кыргызстана

Депутаты озвучивают разные данные относительно созыва внеочередной сессии ЖК

Граждане, желающие проголосовать на выборах по месту фактического проживания, должны подавать соответствующее заявление лично, - ЦИК

16 августа 2017, 10:00       Комментарии

Экс-министр образования, общественный деятель Ишенгуль Болджурова глубоко возмутилась заявлением замминистра образования Турции Орхана Эрдема о том, что выпускники учебных заведений "Сапат" не смогут получить визу в Турцию.
По ее словам, на открытии в Кыргызстане лицеев "Сапат" участвовали официальные лица Турции и Кыргызстана. После чего лицеи стали частью системы образования КР.
"Я уже на протяжении двух лет выступаю за то, чтобы не вели черный пиар против лицеев "Сапат". Потому что это одна из лучших кыргызскоязычных и рускоязычных школ Кыргызстана. Каждый год Кыргызстан представляет на международных олимпиадах учеников именно этих лицеев. Там учатся не турки, а ребята кыргызы, кыргызстанцы", - сообщила И. Болджурова.
Она отметила, что в лицеях "Сапат" качественное образование и хорошее методическое обеспечение учебного процесса.
"Что мне очень нравится, там фундаментальные науки - математика, физика, химия, биология, информатика преподаются на английском языке. То есть для детей есть возможность в будущем быть конкурентными, находить себе хорошую работу и реализовать себя в этой жизни. Только в этом году в Индонезии на олимпиаде, где участвовали 88 стран, выпускники "Сапата" получили две бронзовые медали. В Рио де Жанейро, где участвовало порядка 100 стран, наши ребята получили три бронзовые медали. Это же показатель качества образования", - отметила общественный деятель.
Она расценивает подобные заявления как вмешательство во внутренние дела государства.
"Меня крайне возмущает такое неадекватное поведение руководства министерства образования Турции по отношению к нашим школам. Это наши кыргызстанские школы. Мы же не лезем к ним в систему и не говорим, это нам нравится, а это не нравится. В школах "Сапат" почти 90% преподавателей - кыргызы", - подчеркнула общественный деятель.
Она призвала турецких коллег не вмешивать Кыргызстан в свои политические процессы.
"Они свою политическую борьбу проецируют на нас. Но это не выйдет. Мне кажется, в кыргызском обществе найдутся силы, которые будут поддерживать школы "Сапат". Кстати, у меня никакого личного интереса в них нет. У меня ни внуки, ни родственники не учатся там. Я, как человек, который разбирается в образовании, даю объективную оценку качеству образования в этих лицеях", - заключила Болджурова.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум