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Грузовик перевернулся — мазут из цистерны вылился в реку Суусамыр

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442984-ru.html

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16 августа 2017, 10:00       Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. Из-за ДТП на трассе Бишкек - Ош в реку Суусамыр вылился мазут, сообщили в пресс-службе МЧС.
Это произошло 15 августа примерно в 15.50. Грузовик DAF с полной цистерной мазута слетел с трассы и перевернулся.
Мазут вылился на край дороги и в реку. Сотрудники МЧС предупредили об этом Суусамырский айыл окмоту и предложили местным властям сообщить об этом людям, живущим вдоль берега.
Пострадал пассажир грузовика - его доставили в кара-балтинскую больницу. Водитель не пострадал.
На месте происшествия работали спасатели МЧС, сотрудники милиции и Госэкотехинспекции.
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