Грузовик перевернулся — мазут из цистерны вылился в реку Суусамыр

16 августа 2017, 10:00 Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. Из-за ДТП на трассе Бишкек - Ош в реку Суусамыр вылился мазут, сообщили в пресс-службе МЧС.

Это произошло 15 августа примерно в 15.50. Грузовик DAF с полной цистерной мазута слетел с трассы и перевернулся.

Мазут вылился на край дороги и в реку. Сотрудники МЧС предупредили об этом Суусамырский айыл окмоту и предложили местным властям сообщить об этом людям, живущим вдоль берега.

Пострадал пассажир грузовика - его доставили в кара-балтинскую больницу. Водитель не пострадал.

На месте происшествия работали спасатели МЧС, сотрудники милиции и Госэкотехинспекции.

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