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Профессор из Турции намерен оказать содействие развитию педиатрической кардиологии в Кыргызстане

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/profes...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442983-ru.html

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В Кыргызстан приедут две делегации китайских бизнесменов

16 августа 2017, 9:32       Комментарии

Накануне министр здравоохранения Талантбек Батыралиев встретился с делегацией из Турции во главе с директором отдела международной связи медицинского центра "Анадолу" Февзи Озтурк.
По данным пресс-службы министерства, приехавший в составе делегации профессор Хашим Устунсой отметил, что намерен оказать содействие в развитии педиатрической кардиологии в Кыргызстане, чтобы дети, нуждающиеся в оперативном лечении не выезжали на лечение зарубеж.
"Целью визита делегации стало ознакомление с работой некоторых лечебных организаций Кыргызстана и обмен опытом со специалистами различных областей здравоохранения, в частности детской кардиохирургии, онкологии, офтальмологии и торакальной хирургии. В рамках визита турецкая делегация посетила Научный исследовательский институт кардиохирургии сердца и трансплантации органов, где ознакомились с работой данного центра, оснащением медицинским оборудованием. Иностранные специалисты выразили желание обучать кыргызских медиков, а также совместно проводить операции в Кыргызстане", – говорится в сообщении.

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