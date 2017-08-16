Профессор из Турции намерен оказать содействие развитию педиатрической кардиологии в Кыргызстане

16 августа 2017, 9:32 Комментарии

Накануне министр здравоохранения Талантбек Батыралиев встретился с делегацией из Турции во главе с директором отдела международной связи медицинского центра "Анадолу" Февзи Озтурк.

По данным пресс-службы министерства, приехавший в составе делегации профессор Хашим Устунсой отметил, что намерен оказать содействие в развитии педиатрической кардиологии в Кыргызстане, чтобы дети, нуждающиеся в оперативном лечении не выезжали на лечение зарубеж.

"Целью визита делегации стало ознакомление с работой некоторых лечебных организаций Кыргызстана и обмен опытом со специалистами различных областей здравоохранения, в частности детской кардиохирургии, онкологии, офтальмологии и торакальной хирургии. В рамках визита турецкая делегация посетила Научный исследовательский институт кардиохирургии сердца и трансплантации органов, где ознакомились с работой данного центра, оснащением медицинским оборудованием. Иностранные специалисты выразили желание обучать кыргызских медиков, а также совместно проводить операции в Кыргызстане", – говорится в сообщении.