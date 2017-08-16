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В Москве ищут скинхедов, зарезавших кыргызстанца и армянина

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-mosk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442981-ru.html

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16 августа 2017, 9:54       Комментарии

Сотрудники московской полиции разыскивают преступников, убивших двух человек, предположительно, на почве национальной нетерпимости, пишет "МК"
Нападение произошло в ночь на пятницу на Рязанском проспекте. Мимо торговых точек возле метро "Рязанский проспект" проходили трое молодых людей, по словам очевидцев, в нетрезвом состоянии. Окружающие обратили внимание, что на ногах этих людей были массивные армейские ботинки.
Возле пивного ларька на стуле сидел его хозяин — 69-летний уроженец Армении Лев Камалян. Пожилой человек вышел на улицу подышать свежим воздухом. Агрессивные парни придрались к армянину по пустяковой причине, а после один из них вытащил нож и ударил прямо в сердце дяде Леве. Тот мгновенно скончался.
Второй жертвой преступников стал клиент пивной лавки — 36-летний уроженец Кыргызстана Нурик Мундузов. Его тоже убили ударом ножа в сердце.
Свидетелем стал мотоциклист, 29-летний Александр, которые проезжал мимо и услышал крики. Он побежал за злодеями, пытался их задержать, но его ранили ножом в плечо, в итоге ему пришлось прекратить погоню. Москвич хорошо разглядел лица преступников.
По предварительным данным, злодеи могут быть скинхедами — на это, в частности, указывает тот факт, что молодчики были в армейских ботинках — это их своеобразный опознавательный знак. Хотя изначально нападавших причислили к военным.
Убийцу и его товарищей ищут по всему городу. На вид преступнику до 30 лет, рост около 165 сантиметров.

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