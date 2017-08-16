В Москве ищут скинхедов, зарезавших кыргызстанца и армянина

16 августа 2017, 9:54 Комментарии

Сотрудники московской полиции разыскивают преступников, убивших двух человек, предположительно, на почве национальной нетерпимости, пишет "МК"

Нападение произошло в ночь на пятницу на Рязанском проспекте. Мимо торговых точек возле метро "Рязанский проспект" проходили трое молодых людей, по словам очевидцев, в нетрезвом состоянии. Окружающие обратили внимание, что на ногах этих людей были массивные армейские ботинки.

Возле пивного ларька на стуле сидел его хозяин — 69-летний уроженец Армении Лев Камалян. Пожилой человек вышел на улицу подышать свежим воздухом. Агрессивные парни придрались к армянину по пустяковой причине, а после один из них вытащил нож и ударил прямо в сердце дяде Леве. Тот мгновенно скончался.

Второй жертвой преступников стал клиент пивной лавки — 36-летний уроженец Кыргызстана Нурик Мундузов. Его тоже убили ударом ножа в сердце.

Свидетелем стал мотоциклист, 29-летний Александр, которые проезжал мимо и услышал крики. Он побежал за злодеями, пытался их задержать, но его ранили ножом в плечо, в итоге ему пришлось прекратить погоню. Москвич хорошо разглядел лица преступников.

По предварительным данным, злодеи могут быть скинхедами — на это, в частности, указывает тот факт, что молодчики были в армейских ботинках — это их своеобразный опознавательный знак. Хотя изначально нападавших причислили к военным.

Убийцу и его товарищей ищут по всему городу. На вид преступнику до 30 лет, рост около 165 сантиметров.