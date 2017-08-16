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Кыргызстан планирует отменить визовые требования для владельцев дипломатических, служебных паспортов Бразилии

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442979-ru.html

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16 августа 2017, 9:04       Комментарии

Кыргызстан планирует отменить визовые требования для владельцев дипломатических, официальных/служебных паспортов Бразилии. Соответствующий проект закона поступил в Жогорку Кенеш.
Соглашение между правительствами КР и Бразилии предусматривает для владельцев действительных национальных дипломатических и служебных паспортов освобождение от требований на получение визы для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государства другой стороны на срок, не превышающий 90 дней.
Ратификация соглашения облегчит взаимные поездки граждан Кыргызстана и Бразилии - владельцев дипломатических и служебных национальных паспортов, расширит двустороннюю договорно-правовую базу и будет способствовать дальнейшему развитию политико-экономических и консульских отношений между двумя странами, считают в правительстве.

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