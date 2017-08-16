Google купила сервис диагностики болезней с помощью смартфона

16 августа 2017, 8:40 Комментарии

Эксперт по компьютерным технологиям из Университета штата Вашингтон в Сиэтле Шветак Патель продал Google свой стартап Senosis Health. Созданная им система позволяет определять функции легких и уровень гемоглобина с помощью датчиков, уже встроенных в современные смартфоны. Разработка позволит пациентам проходить базовые клинические тесты на дому, пишет Хайтек.

О заключении сделки между Google и экспертом по компьютерным технологиям Шветаком Пателем изданию GeekWire сообщили осведомленные источники. Над проектом Senosis работает более 10 медиков и разработчиков во главе с Пателем. Команда создает систему умной диагностики, которая использует встроенные в смартфон камеру и микрофон.

Стартап уже выпустил серию приложений для диагностики различных состояний и заболеваний. Приложение HemaApp, например, позволяет с помощью камеры определить уровень гемоглобина в крови и диагностировать анемию. SpiroCall и SpiroSmart определяют функции легких. Первое приложение ставит диагноз по звонку, а второе использует встроенный микрофон. Обе программы помогают диагностировать астму и муковисцидоз. Также у Senosis есть приложение, которое выявляют желтуху у младенцев по фотографии.

Пока разработки Senosis проходят оценку американского медицинского регулятора FDA. Если их применение в диагностических целях одобрят, то приложения можно будет использовать в развивающихся странах, у которых часто нет средств на покупку медицинского оборудования и на зарплаты врачам.

За какую сумму Google приобрела американский стартап, неизвестно. Источники утверждают, что Senosis не войдет в состав медицинского подразделения корпорации Verily, а будет работать обособленно. Известно также, что на момент приобретения стартап запустил раунд финансирования А, но не успел привлечь деньги. До этого момента компания существовала за счет гранта на сумму $1 млн, который Senosis получила по программе Small Business Innovation Research.

Google уже давно занимается проектами в сфере медицины. Эксперты компании создают умные часы для отслеживания состояния здоровья, борются с комарами-разносчиками вирусов и разрабатывает средства контроля за диабетом.