Доллар США: 68.7350 (-0.1934) 
Евро: 80.8117 (-0.5445) 
Золото: 40.98 $/гр (-0.21) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстан приедут две делегации китайских бизнесменовВ Кыргызстан приедут две делегации китайских бизнесменовВ Бишкеке появились "ящики добра" для одежды нуждающимсяВ Бишкеке появились "ящики добра" для одежды нуждающимся

Google купила сервис диагностики болезней с помощью смартфона

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364854_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442978-ru.html

Похожие новости

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Непала в связи с жертвами в результате наводнения

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту в связи с жертвами в результате наводнения

Атамбаев выразил соболезнования главе Непала в связи с жертвами наводнения

Атамбаев выразил соболезнования президенту Непала в связи с жертвами в результате наводнения

А.Атамбаев выразил соболезнования президенту Непала в связи с человеческими жертвами в результате наводнения

16 августа 2017, 8:40       Комментарии

Эксперт по компьютерным технологиям из Университета штата Вашингтон в Сиэтле Шветак Патель продал Google свой стартап Senosis Health. Созданная им система позволяет определять функции легких и уровень гемоглобина с помощью датчиков, уже встроенных в современные смартфоны. Разработка позволит пациентам проходить базовые клинические тесты на дому, пишет Хайтек.
О заключении сделки между Google и экспертом по компьютерным технологиям Шветаком Пателем изданию GeekWire сообщили осведомленные источники. Над проектом Senosis работает более 10 медиков и разработчиков во главе с Пателем. Команда создает систему умной диагностики, которая использует встроенные в смартфон камеру и микрофон.
Стартап уже выпустил серию приложений для диагностики различных состояний и заболеваний. Приложение HemaApp, например, позволяет с помощью камеры определить уровень гемоглобина в крови и диагностировать анемию. SpiroCall и SpiroSmart определяют функции легких. Первое приложение ставит диагноз по звонку, а второе использует встроенный микрофон. Обе программы помогают диагностировать астму и муковисцидоз. Также у Senosis есть приложение, которое выявляют желтуху у младенцев по фотографии.
Пока разработки Senosis проходят оценку американского медицинского регулятора FDA. Если их применение в диагностических целях одобрят, то приложения можно будет использовать в развивающихся странах, у которых часто нет средств на покупку медицинского оборудования и на зарплаты врачам.
За какую сумму Google приобрела американский стартап, неизвестно. Источники утверждают, что Senosis не войдет в состав медицинского подразделения корпорации Verily, а будет работать обособленно. Известно также, что на момент приобретения стартап запустил раунд финансирования А, но не успел привлечь деньги. До этого момента компания существовала за счет гранта на сумму $1 млн, который Senosis получила по программе Small Business Innovation Research.
Google уже давно занимается проектами в сфере медицины. Эксперты компании создают умные часы для отслеживания состояния здоровья, борются с комарами-разносчиками вирусов и разрабатывает средства контроля за диабетом.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум