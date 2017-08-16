Доллар США: 68.7350 (-0.1934) 
Евро: 80.8117 (-0.5445) 
Золото: 40.98 $/гр (-0.21) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

55,94 млн сомов — вознаграждение членам УИК и ТИК за подготовку и проведение выборов депутатов местных кенешей и референдума в 2016 году55,94 млн сомов — вознаграждение членам УИК и ТИК за подготовку и проведение выборов депутатов местных кенешей и референдума в 2016 годуВ Кыргызстан приедут две делегации китайских бизнесменовВ Кыргызстан приедут две делегации китайских бизнесменов

Первая леди Зимбабве избила фотомодель электрическим проводом

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364853_pe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442977-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке на улице Жукеева-Пудовкина проложен поливочный водопровод

ЦИК начал аккредитацию первых международных наблюдателей на выборы президента Кыргызстана

Сборную Кыргызстана по кок бору проводили на чемпионат мира

В Бишкек пройдет первый чемпионат Азии по шахматам среди ЛОВЗ

Мэрия Бишкека: На улице Жукеева-Пудовкина проложили поливочный водопровод

16 августа 2017, 8:53       Комментарии

Супруга президента Зимбабве Роберта Мугабе может попасть под суд за избиение фотомодели в ЮАР. 52-летняя Грейс Мугабе, предположительно, нанесла Габриэле Энгелс несколько ударов по голове электропроводом после того, как обнаружила девушку в отеле на вечеринке в компании своих сыновей, сообщают Вести.ру.
Как сообщила сама 20-летняя Энгелс в своем "Твиттере", в момент нападения, которое произошло в одном из отелей Йоханнесбурга, рядом находились около десятка телохранителей Грейс Мугабе. Никто из них не вмешался в происходящее, сообщает Sun.
В результате избиения кожа на голове девушки оказалась рассечена в трех местах. Энгелс планирует обратиться в полицию с жалобой по поводу случившегося.
Сыновья Роберта Мугабе, 25-летний Роберт-младший и 21-летний Чатунга, ранее проживали в Дубае в семейном особняке, однако были вынуждены покинуть ОАЭ в результате проблем с алкоголем и наркотиками. В настоящий момент оба учатся в Йоханнесбурге, продолжая вести и там жизнь "золотой молодежи".
Представители Грэйс Мугабе пока никак не прокомментировали случившееся.
93-летний Мугабе является главой Зимбабве с 1987 года. Он намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в 2018 году президентских выборах, несмотря на ухудшающееся здоровье и просьбы сторонников скорее назначить своего преемника.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум