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В Каракасе на станции метро произошел взрыв

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364870_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442976-ru.html

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16 августа 2017, 9:09       Комментарии

В столице Венесуэлы, Каракасе, на станции метро "Площадь Венесуэлы" произошел взрыв, сообщает РБК со ссылкой на газету El National.
Инцидент, по данным очевидцев, произошел около 18.35 по местному времени (4.35 по Бишкеку) и был "незначительным". Все люди со станции были эвакуированы. Информации о пострадавших в результате случившего, по данным издания, в настоящий момент нет. В связи с произошедшим, как также отмечает газета, в метро столицы Венесуэлы на первой линии произошли сильные задержки. Эти проблемы, по данным представителей местного метрополитена, должны были быть урегулированы к 19.15 по местному времени (5.15 по Бишкеку).
Как пояснили El National в управлении метрополитена Каракаса, взрывы и задержки в работе метро произошли из-за неисправности одного из составов и были вызваны "поездом без тяги". "Обслуживающий персонал работает над возобновлением работы метрополитена", - говорится в сообщении пресс-службы метро Каракаса.
Станция метро "Площадь Венесуэлы" находится в центре Каракаса недалеко от площади Венесуэлы. В непосредственной близости от нее, в частности, располагаются городской Ботанический сад, небоскрёбы парк Сентраль, бульвар Сабана Гранде и Центр культуры и искусств.

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