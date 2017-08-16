Туркменские банки ограничили переводы через PayPal, WebMoney и Yandex.Money

16 августа 2017, 9:21 Комментарии

Банки Ашхабада перестали принимать заявления от физических лиц на конвертацию туркменского маната в иностранную валюту, осуществляемую с банковского счета вкладчиков посредством услуг PayPal, WebMoney, Yandex.Money и Wire transfer, - сообщают источники "Радио Азатлык" в Туркменистане.

Очередную меру по усилению контроля за конвертацией национальной валюты отказываются комментировать представители финансовых кругов страны.

В начале августа, также сообщалось о мерах, предпринимаемых Центральным банком страны, в частности, по выявлению граждан не выезжающих за границу, но использующих средства на международных платежных картах, а также посредством интернет-услуг, периодически переводящих деньги за границу.

Из документа, попавшего в распоряжение "Азатлыка", следует, что власти страны обеспокоены тем, что вкладчики, используя пластиковые карточки банков Туркменистана, обналичивают за рубежом в иностранной валюте и по официальному курсу средства со своих счетов, находящихся внутри страны.

С января 2015 года официальный курс ЦБ Туркменистана зафиксирован на уровне 3,5 маната за 1 доллар США, на черном рынке один доллар США стоит около 7 манатов. Обмен наличной валюты в Туркменистане запрещен с начала 2016 года.