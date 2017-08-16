Доллар США: 68.7350 (-0.1934) 
Евро: 80.8117 (-0.5445) 
Золото: 40.98 $/гр (-0.21) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Профессор из Турции намерен оказать содействие развитию педиатрической кардиологии в КыргызстанеПрофессор из Турции намерен оказать содействие развитию педиатрической кардиологии в КыргызстанеВ Санкт-Петербурге нашли тело кыргызстанца, причина гибели пока неизвестнаВ Санкт-Петербурге нашли тело кыргызстанца, причина гибели пока неизвестна

Туркменские банки ограничили переводы через PayPal, WebMoney и Yandex.Money

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364869_ty...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442975-ru.html

Похожие новости

Курьер из Бишкека за 500 долларов перевозил в желудке в Томск героин

Бишкекчанин, перевозивший в желудке героин в Томск, получил 11 лет тюрьмы

Судебный департамент предлагает платить переводчикам 6-10% от прожиточного минимума за участие в процессе

Двое жителей Иссык-Куля задержаны за перевозку 16 кг гашишного масла

Переводы мигрантов выросли на четверть миллиарда долларов

16 августа 2017, 9:21       Комментарии

Банки Ашхабада перестали принимать заявления от физических лиц на конвертацию туркменского маната в иностранную валюту, осуществляемую с банковского счета вкладчиков посредством услуг PayPal, WebMoney, Yandex.Money и Wire transfer, - сообщают источники "Радио Азатлык" в Туркменистане.
Очередную меру по усилению контроля за конвертацией национальной валюты отказываются комментировать представители финансовых кругов страны.
В начале августа, также сообщалось о мерах, предпринимаемых Центральным банком страны, в частности, по выявлению граждан не выезжающих за границу, но использующих средства на международных платежных картах, а также посредством интернет-услуг, периодически переводящих деньги за границу.
Из документа, попавшего в распоряжение "Азатлыка", следует, что власти страны обеспокоены тем, что вкладчики, используя пластиковые карточки банков Туркменистана, обналичивают за рубежом в иностранной валюте и по официальному курсу средства со своих счетов, находящихся внутри страны.
С января 2015 года официальный курс ЦБ Туркменистана зафиксирован на уровне 3,5 маната за 1 доллар США, на черном рынке один доллар США стоит около 7 манатов. Обмен наличной валюты в Туркменистане запрещен с начала 2016 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум