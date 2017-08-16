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В Санкт-Петербурге нашли тело кыргызстанца, причина гибели пока неизвестна

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-sank...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442973-ru.html

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16 августа 2017, 9:10       Комментарии

В Санкт-Петербурге нашли тело кыргызстанца, причина гибели пока неизвестна, пишут российские СМИ.
По их данным, сообщение о лежащем в канаве человеке без признаков жизни поступило из деревни Аннолово, что под Тосно.
"Местный житель заметил неизвестного возле промзоны на Индустриальном проезде. Прибывшие на место происшествия специалисты подтвердили факт смерти. Сотрудники полиции тут же установили личность погибшего, им оказался 38-летний гражданин Кыргызстана, работающий на одном из петербургских производств металлоконструкций. Что именно стало причиной смерти, сразу определить не удалось", – говорится в сообщении.
Внешних признаков насильственной смерти на теле не нашли, поэтому труп направили в тосненский морг для проведения всех необходимых процедур.

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