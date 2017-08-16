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55,94 млн сомов — вознаграждение членам УИК и ТИК за подготовку и проведение выборов депутатов местных кенешей и референдума в 2016 году

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442971-ru.html

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16 августа 2017, 8:55       Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила смету расходов на выплату вознаграждений председателям, секретарям, членам территориальных и участковых избирательных комиссий за декабрь 2016 года.
Как сообщается в постановлении ЦИК, сумма расходов на оплату вознаграждения членам УИК, принимавшим участие в подготовке и проведении выборов депутатов местных кенешей и референдума, назначенных на 11 декабря 2016 года, составляет 55 млн 937,5 тыс. сомов.

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