В Бишкеке появились "ящики добра" для сбора одежды нуждающимся

16 августа 2017, 9:03 Комментарии

Красный Полумесяц Кыргызстана устанавливает специальные боксы для сбора одежды нуждающимся, куда каждый желающий может принести и оставить ненужную одежду. Основной целью такой инициативы является помощь людям с непростой судьбой, малоимущим семьям, детям-сиротам, матерям-одиночкам, пенсионерам и т.д.

Первый такой бокс был установлен в здании издательского дома "Вечерний Бишкек".

Отметим, в офисе Красного Полумесяца Кыргызстана в Бишкеке расположен гуманитарный склад сбора и раздачи одежды. Каждый будний день любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, может получить здесь одежду всех сезонов. Сюда же горожане приносят б/у одежду и отдают для тех, кто на данный момент остро нуждается.

Подобный пункт сбора и раздачи гуманитарной одежды был также открыт в здании Свердловского акимиата.

Пункты сбора гуманитарной помощи нуждающимся в г. Бишкек располагаются по адресу:

<li>Эркиндик. 10/Боконбаева – офис Красного Полумесяца Кыргызстана (сбор и раздача одежды каждый день с 9.00 до 17.00, а также есть выездной сбор по адресам: волонтеры выезжают по адресам при поступлении заявок). </li><li>Пр. Чуй, 28 – здание Свердловского акимиата (прием и выдача - понедельник, пятница с 10.00 до 17.00)</li>