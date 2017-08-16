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В Кыргызстан приедут две делегации китайских бизнесменов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442969-ru.html

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16 августа 2017, 8:49       Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. На днях в Кыргызстан прилетают две делегации бизнесменов из Китая, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты КР.
18 августа состоится бизнес-форум, в котором примут участие бизнесмены из китайской провинции Хайнань.
24 августа в Бишкеке запланировано провести форум "Кыргызстан - Гуанчжоу" с участием 23 предпринимателей из китайского города.
В обоих случаях китайские компании планируют провести переговоры с бизнес-кругами Кыргызстана, а также изучить рынок и инвестиционный климат в нашей стране.
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