В Кыргызстан приедут две делегации китайских бизнесменов

16 августа 2017, 8:49 Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. На днях в Кыргызстан прилетают две делегации бизнесменов из Китая, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты КР.

18 августа состоится бизнес-форум, в котором примут участие бизнесмены из китайской провинции Хайнань.

24 августа в Бишкеке запланировано провести форум "Кыргызстан - Гуанчжоу" с участием 23 предпринимателей из китайского города.

В обоих случаях китайские компании планируют провести переговоры с бизнес-кругами Кыргызстана, а также изучить рынок и инвестиционный климат в нашей стране.

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