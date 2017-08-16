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Positiff:: Турция посодействует Кыргызстану в развитии педиатрической кардиологии

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442968-ru.html

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Днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областей, в отдельных районах Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областей дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +12...+17
днем: +25...+30
Таласская область
ночью: +7...+12
днем: +23...+28
Баткенская область
ночью: +13...+18
днем: +25...+30
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +25...+30
Иссык-Кульская область
ночью: +10...+15
днем: +20...+25
Нарынская область
ночью: +9...+14
днем: +20...+25
В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +26...+28.

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