Positiff:: Турция посодействует Кыргызстану в развитии педиатрической кардиологии

16 августа 2017, 8:14 Комментарии
Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку позитивных новостей за минувшие дни, которые вы могли пропустить. Турция готова оказать содействие в развитии педиатрической кардиологии Кыргызстана
Кыргызстан в 2018 году планирует провести Кубок Азии по волейболу
Ремонт Национального центра онкологии и гематологии идет полным ходом.
Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол проведет учебно-тренировочные сборы в Кыргызстане.
В селе Бейшеке Кара-Бууринского района завершается строительство школы
Прогноз погоды по Кыргызстану на 16 августа. По сообщению Кыргызгидромета, в Иссык-Кульской области местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков.
Днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областей, в отдельных районах Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областей дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +12...+17
днем: +25...+30
Таласская область
ночью: +7...+12
днем: +23...+28
Баткенская область
ночью: +13...+18
днем: +25...+30
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +25...+30
Иссык-Кульская область
ночью: +10...+15
днем: +20...+25
Нарынская область
ночью: +9...+14
днем: +20...+25
В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +26...+28.