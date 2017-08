В Китае запустили крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию

16 августа 2017, 8:18 Комментарии

В городе Хуайнань (провинция Аньхой, восток Китая) запущена плавучая солнечная электростанция, насчитывающая 160 тыс. солнечных панелей. Она способна обеспечить электричеством 15 тыс. домов, передает РБК со ссылкой на газету "Жэньминь жибао".

Электростанция построена подразделением компании Sungrow Power Supply Co Ltd., уточняет издание China Daily. Мощность станции, по данным издания, составляет 40 мегаватт. Фотогальванические панели расположены на площади около 86 га. Газета называет объект крупнейшей в мире плавучей электростанцией.

Замгендиректора подразделения Sungrow Сяо Фуцинь пояснил изданию, что панели установлены на специальных плотах в карьере, площадь которого составляет 400 га. В дно водоема вбили более тысячи железобетонных свай, которые поддерживают плоты, рассказал он. Конструкторы плавающей электростанции предполагают, что срок ее службы составит 25 лет.

Сяо Фуцинь добавил, что за работой электростанции наблюдают беспилотники. В случае возникновения внештатной ситуации они "первыми прибудут на место и сделают фотографии", пояснил он.

Газета The New York Times 5 июня, сообщая о строительстве станции, отмечала, что местные власти планируют расширить эту электростанцию. Реализацию проекта, писало издание, можно рассматривать как стремление Китая усилить свои позиции на рынке возобновляемой энергии и ослабить там роль США. Полученные навыки позволят Пекину стать главным энергетическим партнерам для многих государств, стремящихся уменьшить негативное влияние на климат, отмечало NYT. Плавучую станцию уже осмотрели делегации из Японии, Тайваня, Вьетнама, Сингапура и других стран, а Sungrow планирует лицензировать технологию для продажи за пределами КНР.