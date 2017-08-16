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В Бишкеке появились "ящики добра" для одежды нуждающимся

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442964-ru.html

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16 августа 2017, 8:34       Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. В Бишкеке появились "ящики добра", куда горожане могут принести одежду для нуждающихся, сообщила пресс-служба Красного Полумесяца Кыргызстана.
Каждый желающий может принести и оставить не нужную для себя одежду. Основной целью такой инициативы является помощь людям с непростой судьбой, малоимущим семьям, детям-сиротам, матерям-одиночкам, пенсионерам и т.д.
Первый такой бокс установили в здании издательского дома "Вечерний Бишкек".
В офисе Красного Полумесяца Кыргызстана в столице расположен гуманитарный склад сбора и раздачи одежды. Каждый будний день любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, может получить здесь одежду на все сезоны.
Аналогичный пункт сбора и раздачи гуманитарной одежды открыт и в здании Свердловского акимиата по адресу: проспект Чуй, 28.
В ближайшее время планируется установить такие "боксы добра" и в других местах города.
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