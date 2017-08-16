Negatiff: Гибель парня из-за машины, учеба малышей в контейнере

16 августа 2017, 8:00 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress! Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить...

По подозрению в проституции в турецком городе Анкара задержаны 6 кыргызстанок

Военнослужащий и его бывший сослуживец подозреваются в убийстве 25-летнего парня ради "Лексуса"

В Бишкеке мужчина сбил мальчика и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В Узгенском районе найден повешенным 6-классник

В одном из сел Кара-Суйского района ученики младших классов будут учиться в контейнере

Мужчина признался в убийстве жены на Иссык-Куле. В показаниях отмечено, что 12 августа примерно 22:30 в ходе распития спиртных напитков между супругами произошла словесная перепалка. Будучи в нетрезвом состоянии супруг, он задушил супругу.