Доллар США: 68.7350 (-0.1934) 
Евро: 80.8117 (-0.5445) 
Золото: 40.98 $/гр (-0.21) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке и Чолпон-Ате пройдут концерты классической музыкиВ Бишкеке и Чолпон-Ате пройдут концерты классической музыкиСильный ветер и дождь — прогноз погоды по Бишкеку на 16 августаСильный ветер и дождь — прогноз погоды по Бишкеку на 16 августа

Negatiff: Гибель парня из-за машины, учеба малышей в контейнере

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442963-ru.html

Похожие новости

Малыши ночуют на улице в Бишкеке — репортаж о жизни выгнанных из домов семей

За летний период по Бишкеку было украдено 71 колесо от новых мусорных контейнеров

Сирия обвинила международную коалицию в гибели 43 жителей Ракки

Negatiff: Гибель годовалого ребенка в ДТП и падение фуры в реку

Вопрос читателям — Какое наказание будет справедливым для женщины, которая родила в туалете и оставила малыша?

16 августа 2017, 8:00       Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress! Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить...
По подозрению в проституции в турецком городе Анкара задержаны 6 кыргызстанок
Военнослужащий и его бывший сослуживец подозреваются в убийстве 25-летнего парня ради "Лексуса"
В Бишкеке мужчина сбил мальчика и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
В Узгенском районе найден повешенным 6-классник
В одном из сел Кара-Суйского района ученики младших классов будут учиться в контейнере
Мужчина признался в убийстве жены на Иссык-Куле. В показаниях отмечено, что 12 августа примерно 22:30 в ходе распития спиртных напитков между супругами произошла словесная перепалка. Будучи в нетрезвом состоянии супруг, он задушил супругу.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум