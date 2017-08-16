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В Бишкеке появились боксы для сбора одежды нуждающимся

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442961-ru.html

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16 августа 2017, 6:17       Комментарии

"Часто бывает, что какая-то одежда слишком долго лежит в вашем шкафу без надобности. Бывает, лежит вполне себе хорошая вещь, просто вы не знаете, с чем ее носить или к какому бы случаю надеть. Волевое решение - бросить! Бросить в "ящик добра", - обратились сотрудники Красного Полумесяца Кыргызстана. По их информации, в Бишкеке установлены специальные боксы для сбора одежды нуждающимся, куда каждый желающий может принести и оставить ненужную одежду.
Основной целью такой инициативы является помощь людям с непростой судьбой, малоимущим семьям, детям-сиротам, матерям-одиночкам, пенсионерам и т.д.
В офисе Красного Полумесяца Кыргызстана в г.Бишкек расположен гуманитарный склад сбора и раздачи одежды. Каждый будний день любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, может получить здесь одежду всех сезонов. Сюда же горожане приносят б/у одежду и отдают для тех, кто на данный момент остро нуждается, говорится в сообщении.
Подобный пункт сбора и раздачи гуманитарной одежды был также открыт в здании Свердловского акимиата по адресу пр.Чуй, 28. В ближайшее время планируется установить такие "боксы добра" и в других местах города.
Справка:
Пункты сбора гуманитарной помощи нуждающимся в г.Бишкек располагаются по адресу:
Эркиндик 10/Боконбаева - офис Красного Полумесяца Кыргызстана (сбор и раздача одежды каждый день с 9 до 17.00, а так же есть выездной сбор по адресам: волонтеры выезжают по адресам при поступлении заявок);
Пр.Чуй 28 - здание Свердловского акимиата (прием и выдача понедельник,пятница с 10 до 17).

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