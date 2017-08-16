В Бишкеке появились боксы для сбора одежды нуждающимся

16 августа 2017, 6:17 Комментарии

"Часто бывает, что какая-то одежда слишком долго лежит в вашем шкафу без надобности. Бывает, лежит вполне себе хорошая вещь, просто вы не знаете, с чем ее носить или к какому бы случаю надеть. Волевое решение - бросить! Бросить в "ящик добра", - обратились сотрудники Красного Полумесяца Кыргызстана. По их информации, в Бишкеке установлены специальные боксы для сбора одежды нуждающимся, куда каждый желающий может принести и оставить ненужную одежду.

Основной целью такой инициативы является помощь людям с непростой судьбой, малоимущим семьям, детям-сиротам, матерям-одиночкам, пенсионерам и т.д.

В офисе Красного Полумесяца Кыргызстана в г.Бишкек расположен гуманитарный склад сбора и раздачи одежды. Каждый будний день любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, может получить здесь одежду всех сезонов. Сюда же горожане приносят б/у одежду и отдают для тех, кто на данный момент остро нуждается, говорится в сообщении.

Подобный пункт сбора и раздачи гуманитарной одежды был также открыт в здании Свердловского акимиата по адресу пр.Чуй, 28. В ближайшее время планируется установить такие "боксы добра" и в других местах города.

Справка:

Пункты сбора гуманитарной помощи нуждающимся в г.Бишкек располагаются по адресу:

Эркиндик 10/Боконбаева - офис Красного Полумесяца Кыргызстана (сбор и раздача одежды каждый день с 9 до 17.00, а так же есть выездной сбор по адресам: волонтеры выезжают по адресам при поступлении заявок);

Пр.Чуй 28 - здание Свердловского акимиата (прием и выдача понедельник,пятница с 10 до 17).