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За 7 месяцев на номер телефона доверия для детей поступило 785 реальных звонков, - Минсоцразвития

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442960-ru.html

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16 августа 2017, 5:29       Комментарии

В Центр "Телефон доверия для детей - 111" за 7 месяцев 2017 года по автоматизированной системе поступило 93626 телефонных звонков, из них 785 реальных звонков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития. Как отметила директор Центра телефона доверия для детей Марина Джапаркулова, в основном граждане обращались по вопросам семейных отношений и конфликтов, семейного насилия над женщинами, воспитания и поведения ребенка, взаимоотношения детей и родителей, учеников и преподавателей, пренебрежительного отношения, по системе образования, медицинского обеспечения, по распространению в соцсетях интернет-игры, оказанию помощи, о функциях центра и др.
"Из 785 звонков по 463 обращениям даны консультации и рекомендации, 105 абонентам оказана психологическая консультация по телефону, 217 обращений в зависимости от его характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят", - рассказала М.Джапаркулова.
По данным центра, из 217 обращений перенаправлены в районные, городские управления социального развития 89 или 41%, органы образования - 8 или 3,7%, органы здравоохранения - 6 или 2,7%, внутренних дел - 104 или 48%, другие организации - 10 или 4,6%. По 58 перенаправленным обращениям Центром устно получены ответы от органов и учреждений о том, что дана консультация абоненту, по 142 обращениям получены письменные ответы, 17 находятся на рассмотрении, говорится в сообщении.

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