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В Бишкеке на улице Жукеева-Пудовкина проложен поливочный водопровод

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442959-ru.html

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16 августа 2017, 4:58       Комментарии

В городе Бишкек запущен поливочный водопровод по улице Жукеева-Пудовкина (разделительная полоса) от улицы Аалы Токомбаева до улицы Койбагарова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы. По информации МП "Зеленстрой", протяженность водопровода составляет 1500 погонных метров, на сегодняшний день поливаемая площадь зеленых насаждений составляет 0,6 га. В работе по запуску поливочной системы было задействовано 12 человек. Вода подается со скважины, которая была построена в прошлом году на данной улице.
В настоящий момент начались работы по устройству поливочной системы по улице Ч.Валиханова от проспекта Чуй до улицы Анкара (разделительная полоса), ее протяженность составляет 2200 погонных метров, общая поливаемая площадь 3600 м2. Поливочная система будет подключена к скважине, построенной в прошлом году на улице Ч.Валиханова.
Мэрия Бишкека призывает горожан и гостей столицы не засорять ирригационную сеть города, так как это приводит к заторам, вследствие чего вода разливается на тротуары и проезжую часть, не используясь по назначению.

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