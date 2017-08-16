ЦИК начал аккредитацию первых международных наблюдателей на выборы президента Кыргызстана

16 августа 2017, 0:14 Комментарии

Начался процесс аккредитации первых международных наблюдателей на выборы президента Кыргызстана. Об этом сообщает Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов.

"Уже начался процесс аккредитации первых международных наблюдателей от ЦИК Республики Казахстан, Литовской Республики, представительства Фонда Ханнса Зайделя (Федеративная Республика Германия), Норвежского Хельсинского Комитета", - говорится в сообщении.

Также о своем намерении наблюдать за выборами президента КР сообщили председатель ЦИК Индии, ожидается приезд Миссии Содружества Независимых Государств (СНГ), Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, большой группы краткосрочных наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ, Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств (ССТГ).

Отмечается, что совместно с Министерством иностранных дел КР были направлены приглашения принять участие в выборах в качестве международных наблюдателей следующим организациям:

- Всемирная Ассоциация избирательных органов (ВАИО),

- Ассоциация организаторов выборов стран Европы (АОВСЕ),

- Ассоциация Азиатских избирательных органов (ААИО),

- Исполнительный Комитет Содружества Независимых Государств (ИК СНГ),

- Межпарламентская Ассамблея (МПА СНГ),

- Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС),

- Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ),

- Парламентская Ассамблея Тюркоязычных Стран (Тюрк ПА),

- Организация Исламского Сотрудничества (ОИС),

- Совет Сотрудничества Тюркоязычных стран (ССТГ),

- Парламентская Ассамблея НАТО/ПА НАТО,

- Парламентская Ассамблея Совета Европы

- Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия)

- Европейский Парламент.

"Приглашения также были направлены избирательным комиссиям Федеративной Республики Германия, Королевства Бутан, Бразилии, Новой Зеландии, Австралии. Кроме того, были направлены приглашения также в Сенат и Конгресс США, в аарламенты Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады, Люксембурга, Нидерландов и Бельгии, МИД КНР и Конституционный Совет Франции", - сообщили в Центризбиркоме.