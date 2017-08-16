ЦИК начал аккредитацию первых международных наблюдателей на выборы президента Кыргызстана

16 августа 2017, 0:14 Комментарии
Начался процесс аккредитации первых международных наблюдателей на выборы президента Кыргызстана. Об этом сообщает Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов.
"Уже начался процесс аккредитации первых международных наблюдателей от ЦИК Республики Казахстан, Литовской Республики, представительства Фонда Ханнса Зайделя (Федеративная Республика Германия), Норвежского Хельсинского Комитета", - говорится в сообщении.
Также о своем намерении наблюдать за выборами президента КР сообщили председатель ЦИК Индии, ожидается приезд Миссии Содружества Независимых Государств (СНГ), Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, большой группы краткосрочных наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ, Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств (ССТГ).
Отмечается, что совместно с Министерством иностранных дел КР были направлены приглашения принять участие в выборах в качестве международных наблюдателей следующим организациям:
- Всемирная Ассоциация избирательных органов (ВАИО),
- Ассоциация организаторов выборов стран Европы (АОВСЕ),
- Ассоциация Азиатских избирательных органов (ААИО),
- Исполнительный Комитет Содружества Независимых Государств (ИК СНГ),
- Межпарламентская Ассамблея (МПА СНГ),
- Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС),
- Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ),
- Парламентская Ассамблея Тюркоязычных Стран (Тюрк ПА),
- Организация Исламского Сотрудничества (ОИС),
- Совет Сотрудничества Тюркоязычных стран (ССТГ),
- Парламентская Ассамблея НАТО/ПА НАТО,
- Парламентская Ассамблея Совета Европы
- Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия)
- Европейский Парламент.
"Приглашения также были направлены избирательным комиссиям Федеративной Республики Германия, Королевства Бутан, Бразилии, Новой Зеландии, Австралии. Кроме того, были направлены приглашения также в Сенат и Конгресс США, в аарламенты Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады, Люксембурга, Нидерландов и Бельгии, МИД КНР и Конституционный Совет Франции", - сообщили в Центризбиркоме.