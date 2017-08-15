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Декларация—2016: Сколько заработал экс-глава ликвидированной службы по контролю наркотиков?Декларация—2016: Сколько заработал экс-глава ликвидированной службы по контролю наркотиков?

Коалиция парламентского большинства объявила прием предложений о выдвижении кандидатов в Совет по отбору судей

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442957-ru.html

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15 августа 2017, 23:10       Комментарии

Коалиция парламентского большинства объявляет о приеме письменных предложений от гражданского общества о выдвижении кандидатов в состав Совета по отбору судей.
Как сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша, лицо, рекомендуемое в состав совета должно:
- обладать гражданством Кыргызстана;
- не иметь гражданства иностранного государства;
- не состоять в какой-либо партии;
- обладать безупречной репутацией, пользоваться уважением в обществе;
- не иметь судимости, в том числе снятой или погашенной.
Членом совета от гражданского общества может быть лицо, достигшее 30-летнего возраста, имеющее высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет и не состоящее на государственной или муниципальной службе.
Членом совета не может быть лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления либо в отношении которого уголовное преследование прекращено по не реабилитирующим основаниям.
Члены совета не вправе участвовать в суде в качестве представителей сторон и адвоката.
Также членами совета не могут быть лица:
1) ранее освобожденные от должности судьи в связи с небезупречным поведением;
2) уволенные из правоохранительных органов в связи с дискредитацией звания сотрудника правоохранительного органа или лишенные лицензии на право занятия адвокатской деятельностью;
3) недееспособные или ограниченно дееспособные;
4) в отношении которых производство уголовных дел было прекращено или приостановлено по не реабилитирующим основаниям;
5) работающие в органах управления организаций, где доля государства или органа местного самоуправления составляет 50 и более процентов;
6) состоящие на службе в правоохранительных органах или органах прокуратуры, а также находящиеся в их распоряжении кадров;
7) состоящие в зарегистрированном списке кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

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