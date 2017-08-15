Коалиция парламентского большинства объявила прием предложений о выдвижении кандидатов в Совет по отбору судей

15 августа 2017, 23:10 Комментарии

Коалиция парламентского большинства объявляет о приеме письменных предложений от гражданского общества о выдвижении кандидатов в состав Совета по отбору судей.

Как сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша, лицо, рекомендуемое в состав совета должно:

- обладать гражданством Кыргызстана;

- не иметь гражданства иностранного государства;

- не состоять в какой-либо партии;

- обладать безупречной репутацией, пользоваться уважением в обществе;

- не иметь судимости, в том числе снятой или погашенной.

Членом совета от гражданского общества может быть лицо, достигшее 30-летнего возраста, имеющее высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет и не состоящее на государственной или муниципальной службе.

Членом совета не может быть лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления либо в отношении которого уголовное преследование прекращено по не реабилитирующим основаниям.

Члены совета не вправе участвовать в суде в качестве представителей сторон и адвоката.

Также членами совета не могут быть лица:

1) ранее освобожденные от должности судьи в связи с небезупречным поведением;

2) уволенные из правоохранительных органов в связи с дискредитацией звания сотрудника правоохранительного органа или лишенные лицензии на право занятия адвокатской деятельностью;

3) недееспособные или ограниченно дееспособные;

4) в отношении которых производство уголовных дел было прекращено или приостановлено по не реабилитирующим основаниям;

5) работающие в органах управления организаций, где доля государства или органа местного самоуправления составляет 50 и более процентов;

6) состоящие на службе в правоохранительных органах или органах прокуратуры, а также находящиеся в их распоряжении кадров;

7) состоящие в зарегистрированном списке кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.