Декларация—2016: Сколько заработал экс-глава ликвидированной службы по контролю наркотиков?

15 августа 2017, 22:21 Комментарии

Экс-председатель Госслужбы по контролю наркотиков Рафик Мамбеталиевза 2016 год заработал 942 тыс. 356 сомов на основном месте работы. Об этом говорится в его декларации, опубликованной Госкадровой службой. Также он получил 524 тыс. 721 сом из других источников. Движимое и недвижимое имущество не значится.

Его близкие родственники за 2016 год потратили 860 тыс. сомов. В их владении имеется дом (149,8 кв.м) и автомобиль "Тойота Хайлендер".

Р.Мамбеталиев был назначен председателем ГСКН 1 июля 2015 году и освобожден от должности в октябре 2016 года.

ГСКН с 1 января 2017 года приостановила свою деятельность. Служба была ликвидирована в рамках реформирования системы правоохранительных органов.