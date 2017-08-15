Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 40.98 $/гр (-0.21) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Коалиция парламентского большинства объявила прием предложений о выдвижении кандидатов в Совет по отбору судейКоалиция парламентского большинства объявила прием предложений о выдвижении кандидатов в Совет по отбору судейБез света в Бишкеке останутся три жилмассива и четыре улицы — списокБез света в Бишкеке останутся три жилмассива и четыре улицы — список

Декларация—2016: Сколько заработал экс-глава ликвидированной службы по контролю наркотиков?

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442956-ru.html

Похожие новости

В Оше военнослужащий ГКДО замешан в убийстве

В Чолпон-Ате представителей пожарных и водолазно-спасательных служб стран-участниц МОГО обучат водолазному делу

В Оше таксиста убили ради машины, двое задержаны, один из них - военнослужащий

В рамках "Таза коом" приоритетна реализация единой книги учета преступлений и автоматизации погранконтроля

Кто сколько зарабатывает на выборах в КР — от политтехнологов до артистов

15 августа 2017, 22:21       Комментарии

Экс-председатель Госслужбы по контролю наркотиков Рафик Мамбеталиевза 2016 год заработал 942 тыс. 356 сомов на основном месте работы. Об этом говорится в его декларации, опубликованной Госкадровой службой. Также он получил 524 тыс. 721 сом из других источников. Движимое и недвижимое имущество не значится.
Его близкие родственники за 2016 год потратили 860 тыс. сомов. В их владении имеется дом (149,8 кв.м) и автомобиль "Тойота Хайлендер".
Р.Мамбеталиев был назначен председателем ГСКН 1 июля 2015 году и освобожден от должности в октябре 2016 года.
ГСКН с 1 января 2017 года приостановила свою деятельность. Служба была ликвидирована в рамках реформирования системы правоохранительных органов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум