ЦИК прекратил полномочия уполномоченных представителей кандидатов на должность президента КР А. Сартаева, Н.Мамедова, С.Жапарова

15 августа 2017, 20:53 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР прекратила полномочия уполномоченных представителей кандидатов на должность президента Кыргызской Республики А. Сартаева, Н.Мамедова, С.Жапарова. Как сообщила пресс-служба ЦИК, такое решение принято на заседании 15 августа.

Прекращены полномочия следующих лиц:

- уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность президента А.Сартаева прекращены полномочия: Гончарова Вячеслава Владимировича;

- уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность президента Н.Мамедова прекращены полномочия: Асаналиева Мукана;

- уполномоченных представителей на должность президента С.Жапарова прекращены полномочия: Мамбеткулова Муратбека Камилжановича (по выборам), Жапарова Давлетбека Нуркожоевича (по финансовым вопросам).