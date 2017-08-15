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Без света в Бишкеке останутся три жилмассива и четыре улицы — списокБез света в Бишкеке останутся три жилмассива и четыре улицы — списокУволена спецпредставитель ЦИК по Баткенской ТИК Замира ЖороеваУволена спецпредставитель ЦИК по Баткенской ТИК Замира Жороева

ЦИК прекратил полномочия уполномоченных представителей кандидатов на должность президента КР А. Сартаева, Н.Мамедова, С.Жапарова

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442955-ru.html

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15 августа 2017, 20:53       Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР прекратила полномочия уполномоченных представителей кандидатов на должность президента Кыргызской Республики А. Сартаева, Н.Мамедова, С.Жапарова. Как сообщила пресс-служба ЦИК, такое решение принято на заседании 15 августа.
Прекращены полномочия следующих лиц:
- уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность президента А.Сартаева прекращены полномочия: Гончарова Вячеслава Владимировича;
- уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность президента Н.Мамедова прекращены полномочия: Асаналиева Мукана;
- уполномоченных представителей на должность президента С.Жапарова прекращены полномочия: Мамбеткулова Муратбека Камилжановича (по выборам), Жапарова Давлетбека Нуркожоевича (по финансовым вопросам).

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