Без света в Бишкеке останутся три жилмассива и четыре улицы — список

15 августа 2017, 21:04 Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. В связи с ремонтными работами в среду, 16 августа, в некоторых районах Бишкека ожидаются отключения света, сообщается на сайте ОАО "Северэлектро".

С 9 до 17.00 электричества не будет на улице Белгородской и в жилмассиве Арча-Бешик.

С 9 до 19.00 свет отключат в жилмассиве Алтын-Ордо и на улицах Кольбаева, Луганской, Ибраева.

С 5 до 17.00 электроэнергии лишатся жители жилмассива Касым и микрорайона "Достук".

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