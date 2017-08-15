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Без света в Бишкеке останутся три жилмассива и четыре улицы — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442954-ru.html

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В каких районах Бишкека и Чуйской области 16 августа отключат электричество

15 августа 2017, 21:04       Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. В связи с ремонтными работами в среду, 16 августа, в некоторых районах Бишкека ожидаются отключения света, сообщается на сайте ОАО "Северэлектро".
С 9 до 17.00 электричества не будет на улице Белгородской и в жилмассиве Арча-Бешик.
С 9 до 19.00 свет отключат в жилмассиве Алтын-Ордо и на улицах Кольбаева, Луганской, Ибраева.
С 5 до 17.00 электроэнергии лишатся жители жилмассива Касым и микрорайона "Достук".
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