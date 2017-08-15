Уволена спецпредставитель ЦИК по Баткенской ТИК Замира Жороева

15 августа 2017, 20:23 Комментарии

Спецпредставитель ЦИК по Баткенской ТИК Замира Жороева уволена по собственному желанию. Об этом АКИpress сообщил руководитель аппарата ЦИК Бакытбек Жумагулов. По его словам, З.Жороева подала заявление об увольнении 11 июля, ЦИК ценит ее опыт и знания. Сейчас она привлечена тренером по обучению членов УИК по Баткену.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева на своей странице в Facebook заявила, что спецпредставитель ЦИК по Баткенской ТИК Замира Жороева уволена только на основании голословных обвинений.