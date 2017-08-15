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Новости Кыргызстана

ЦИК прекратил полномочия уполномоченных представителей кандидатов на должность президента КР А. Сартаева, Н.Мамедова, С.ЖапароваЦИК прекратил полномочия уполномоченных представителей кандидатов на должность президента КР А. Сартаева, Н.Мамедова, С.ЖапароваОтунбаева отказалась выйти из зала суда по делу ТекебаеваОтунбаева отказалась выйти из зала суда по делу Текебаева

Уволена спецпредставитель ЦИК по Баткенской ТИК Замира Жороева

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442953-ru.html

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15 августа 2017, 20:23       Комментарии

Спецпредставитель ЦИК по Баткенской ТИК Замира Жороева уволена по собственному желанию. Об этом АКИpress сообщил руководитель аппарата ЦИК Бакытбек Жумагулов. По его словам, З.Жороева подала заявление об увольнении 11 июля, ЦИК ценит ее опыт и знания. Сейчас она привлечена тренером по обучению членов УИК по Баткену.
Член ЦИК Гульнара Джурабаева на своей странице в Facebook заявила, что спецпредставитель ЦИК по Баткенской ТИК Замира Жороева уволена только на основании голословных обвинений.

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