Отунбаева отказалась выйти из зала суда по делу Текебаева

15 августа 2017, 20:22 Комментарии

Сегодня, 15 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса омбудсмен Кубат Оторбаев попросил судью дать ему слово, однако тот отказал. Этим возмутилась экс-президент переходного периода Роза Отунбаева.

"Отложи уже процесс. Не мучай людей, просто работай. Мучаешь здесь и солдатов тоже. Выходишь и получаешь приказы по телефону", - сказала Отунбаева.

На это судья Эрнис уулу Айбек просил конвой вывести ее из зала суда, однако за нее вступился адвокат Канат Хасанов, сказав, что у нее статус неприкосновенности.

Председательствующий попросил ее выйти, но Отунбаева осталась в зале.