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Новости Кыргызстана

В Оше военнослужащий ГКДО замешан в убийствеВ Оше военнослужащий ГКДО замешан в убийстве

Отунбаева отказалась выйти из зала суда по делу Текебаева

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364867_ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442951-ru.html

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Из зала суда по делу Текебаева удалили журналиста

15 августа 2017, 20:22       Комментарии

Сегодня, 15 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.
В ходе процесса омбудсмен Кубат Оторбаев попросил судью дать ему слово, однако тот отказал. Этим возмутилась экс-президент переходного периода Роза Отунбаева.
"Отложи уже процесс. Не мучай людей, просто работай. Мучаешь здесь и солдатов тоже. Выходишь и получаешь приказы по телефону", - сказала Отунбаева.
На это судья Эрнис уулу Айбек просил конвой вывести ее из зала суда, однако за нее вступился адвокат Канат Хасанов, сказав, что у нее статус неприкосновенности.
Председательствующий попросил ее выйти, но Отунбаева осталась в зале.

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