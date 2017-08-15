Подразделения бишкекской мэрии и райадминистрации открывают свои страницы в соцсетях

15 августа 2017, 19:57 Комментарии

Для более оперативного реагирования на жалобы, поступающие от горожан все больше структурных подразделений столичной мэрии и районные администрации открывают свои страницы в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека. По их данным, у горожан есть возможность оставить свои замечания и предложения о работе служб на официальной странице мэрии города Бишкек: https://www.facebook.com/312Bishkek/?fref=ts и страницах предприятий в социальной сети фэйсбук.

Если жалобы касаются санитарной очистки, уборки и выброса мусора, их можно оставить на странице муниципального предприятия "Тазалык": https://www.facebook.com/mptazalyk/?fref=ts

Для решения вопросов, связанных с незаконным строительством, необходимо обращаться на страницу Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006696994001&fref=ts

Замечания и предложения о работе по озеленению, заявки об аварийных деревьях, поливе зеленых насаждений и уходу за ними, можно оставить на странице муниципального предприятия "Зеленстрой": https://www.facebook.com/mpzelenstroy/?fref=ts

Связь с горожанами поддерживают через социальные сети и в МП "Бишкекглавархитектура": https://www.facebook.com/bgakg69/?fref=ts

О реконструкции столичных дорог и строительстве различных сооружений можно узнать на странице Управления капитального строительства: https://www.facebook.com/ukskg/?fref=ts

Все культурные события и достижения столичных артистов можно посмотреть на странице Управления культуры: https://www.facebook.com/1080327895421717/photos/a.1250739481713890.1073741827.1080327895421717/1250739448380560/?type=1&theater

Об управлении и распоряжении муниципальным имуществом можно узнать на странице Управления муниципального имущества мэрии города Бишкек: https://www.facebook.com/umibishkek/?fref=ts

О законности занятия муниципальной земли можно узнать на странице Управления земельных ресурсов мэрии г. Бишкек: https://www.facebook.com/uzrbishkek/?fref=ts

Предложения и замечания о работе принимают и в Бишкектеплоэнерго: https://www.facebook.com/profile.php?id=100018915153675&fref=ts

Управления физической культуры и спорта мэрии города Бишкек: https://www.facebook.com/1399269136796740/photos/a.1399272483463072.1073741826.1399269136796740/1399272486796405/?type=1&theater

О новостях из столичного образования можно узнать на странице Управления образования мэрии г.Бишкек: https://www.facebook.com/education.bishkek/?fref=ts

Информация о грантах, новых проектах и изменениях в городе размещена на странице Агентства развития города Бишкек: https://www.facebook.com/bishkekcda/?fref=ts

Здоровье человека - самое важное, поэтому для горожан работает страница ЦГСЭН города Бишкек: https: //www.facebook.com/bishkekses/?fref=ts

Замечания и предложения о работе общественного транспорта принимает Бишкекское автотранспортное предприятие: https://www.facebook.com/Mpbpatpp/?fref=ts

Управление городского транспорта: https://www.facebook.com/ugt533646/?fref=ts

О работе и новостях, происходящих в районных администрациях можно узнать

на страницах муниципальных администраций:

- Ленинская районная администрация: https://www.facebook.com/Leninadm/?fref=ts

- Октябрьская районная администрация: https://www.facebook.com/365129223877421/?hc_ref=ARRs0oUcsX5f2Jlg7S7DgEyK6SaWaiEWiu8b1i_-mKgOiRV-XFGwekoUzM35JdbL7c8

- Свердловская районная администрация: https://www.facebook.com/SRABishkek/?fref=ts

- Первомайская районная администрация: https://www.facebook.com/ 1402549730034159/?fref=ts